Нова пасія Бреда Пітта звернулася до Анджеліни Джолі

Топмодель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з голлівудським актором Бредом Піттом, відреагувала на гнівні зауваження його колишньої дружини Анджеліни Джолі.

Новий роман 56-річного Бреда Пітта вже один з найбільш обговорюваних в цьому році. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голлівудський актор зустрічається з 27-річною моделлю Ніколь Потуральскі, причому їхні стосунки тривають вже кілька місяців.

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Раніше повідомлялося, що Джолі обурилась, коли дізналася з газет, що Пітт привіз Потуральскі на їх перший спільний уїк-енд до замку Шато-Міраваль – місце, де пройшло їх весілля і де вони часто проводили час всією сім'єю. Ніколь у відповідь на це опублікувала кілька фотографій з незворушним виразом обличчя, які лаконічно підписала: "Щасливі люди не відчувають ненависті". Фоловери відразу зрозуміли, про кого йде мова і до кого звернена ця репліка і заступилися за Джолі.

"За що ви з Піттом так ненавидите його колишню дружину, якщо ви такі щасливі?", – запитали модель в коментарях. На це Потуральскі відповіла: "Я нікого не ненавиджу".

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