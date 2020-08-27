Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі

  • 6
Пітт і Потуральскі - фото 1
Пітт і Потуральскі / elle

Папараці вдалося сфотографувати зірку Голлівуду Бреда Пітта з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі в аеропорту Ле-Кастейє, куди вони прилетіли приватним рейсом з Парижа.

Американський OK! поділився коментарем очевидця подорожі пари, що порівняв актора і його супутницю з закоханими підлітками.

І ще: Дженніфер Еністон досі носить обручку від Бреда Пітта

"Вони цілувалися, і Бред був дуже уважний до своєї супутниці. Поруч були люди, але він, схоже, не боявся бути поміченим. Дівчина, яка була поруч з ним, справжня красуня і, очевидно, набагато молодша за нього...".

Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі - фото 422415

Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі - фото 422416

Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі - фото 422417

У Франції Пітт, імовірно, зупинився в своєму маєтку Шато Міраваль на півдні країни, де відбулося його весілля з Анджеліною Джолі. Про нову супутниці актора відомо, що модельною кар'єрою вона займається понад десять років: з'являлася на обкладинках Elle, Cosmopolitan і інших журналів; брала участь у безлічі показів і здобула славу улюблениці британського дизайнера Вів'єн Вествуд. Ніколь володіє п'ятьма мовами і до зустрічі зі скаутом модельного агентства хотіла обрати професію біолога. До обговорення нової супутниці Бреда Пітта вже приєдналися всі кому не лінь, і багато хто відзначає схожість рис її обличчя з Анджеліною Джолі. Дехто зауважив навіть, що дівчина дуже схожа на модель Ірину Шейк.

Це цікаво: Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах

Джерело: elle
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2170
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • 24 серпня, 10:30
  • 2509
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2488543
Загрузка...
Новини