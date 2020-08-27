Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі

Папараці вдалося сфотографувати зірку Голлівуду Бреда Пітта з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі в аеропорту Ле-Кастейє, куди вони прилетіли приватним рейсом з Парижа.

Американський OK! поділився коментарем очевидця подорожі пари, що порівняв актора і його супутницю з закоханими підлітками.

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"Вони цілувалися, і Бред був дуже уважний до своєї супутниці. Поруч були люди, але він, схоже, не боявся бути поміченим. Дівчина, яка була поруч з ним, справжня красуня і, очевидно, набагато молодша за нього...".

У Франції Пітт, імовірно, зупинився в своєму маєтку Шато Міраваль на півдні країни, де відбулося його весілля з Анджеліною Джолі. Про нову супутниці актора відомо, що модельною кар'єрою вона займається понад десять років: з'являлася на обкладинках Elle, Cosmopolitan і інших журналів; брала участь у безлічі показів і здобула славу улюблениці британського дизайнера Вів'єн Вествуд. Ніколь володіє п'ятьма мовами і до зустрічі зі скаутом модельного агентства хотіла обрати професію біолога. До обговорення нової супутниці Бреда Пітта вже приєдналися всі кому не лінь, і багато хто відзначає схожість рис її обличчя з Анджеліною Джолі. Дехто зауважив навіть, що дівчина дуже схожа на модель Ірину Шейк.

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