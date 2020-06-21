Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня

Нова музика літа не менш спекотна, аніж червень. Від цих треків з'являється невимовне бажання танцювати, ділитись гарним настроєм, а також просто підспівувати. Насолоджуйся новими піснями за перший місяць літа на Радіо МАКСИМУМ!

Перший місяць літа приніс не лише спекотну погоду, яку періодично розбавляли зливи, а й порцію крутої музики від відомих та нових виконавців. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови найкрутіші поп-новинки, які вже встигли підкорити тренди інтернету та серця слухачів. Вмикай плейлист хітів червня та заряджайся настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Червень відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Тейлор Свіфт та Аріана Гранде, Холзі, Machine Gun Kelly та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист нової музики червня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Taylor Swift - Afterglow (Official Video) ft. Ariana Grande

Robin Schulz & Wes - Alane (Official Music Video)

Hollow Coves - Evermore (Official Video)

HRVY x Seeb x Goodboys - Unfamiliar (Official Music Video)

Sody - Bedroom Ceiling (Official Video)

Marshmello & Halsey - Be Kind (Surf Mesa Remix)

boy pablo - hey girl

Ashnikko - Cry Feat. Grimes (Official Video)

The Score - The Champion (Official Audio)

Ashe - Moral of the Story feat. Niall Horan (Official Audio)

Stray Kids "神메뉴" M/V

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine Acoustic (Official Video)

Jake Bugg - Rabbit Hole (Lyric Video)

Maximillian - Beautiful Scars (Official Video)

Michael Kiwanuka - Light (Official Video)

G-Eazy - Everybody's Gotta Learn Sometime (Visualizer)

The Killers - "My Own Soul's Warning" (Visualizer Video)

Dennis Lloyd – Alien (Official Video)

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