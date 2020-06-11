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MONATIK і Віра Брежнєва випустили хіт літа 2020: прем'єра пісні ВЕЧЕРиНОЧКА
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Українські артисти MONATIK і Віра Брежнєва влаштували запальну "ВЕЧЕРиНОЧКУ", потішивши шанувальників несподіваним дуетом. Зацініть новий хіт, під який ви будете відриватися цього літа!
Головний хітмейкер сучасності MONATIK і улюблениця мільйонів Віра Брежнєва представили запальний хіт "ВЕЧЕРиНОЧКА". За словами Дмитра, ідея спільної пісні виникла ще влітку 2019-го, коли Віра приїхала на його концерт в Юрмалі.
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"Мене вразило зі сцени бачити, як вона легко рухається в самому епіцентрі фан-зони. Розуміючи свою популярність, вона пританцьовувала, фотографувалася, була одним цілим з глядачем і при цьому справді відпочивала. По-чесному! Я був у захваті. Ось вона – іскра. У мене в голові заграла "Вечериночка". Я одразу побачив і почув Віру в ній", – поділився MONATIK.
Дивіться онлайн кліп на пісню MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА:
Кліп на пісню "ВЕЧЕРиНОЧКА" створювала команда мультиартиста – режисерка Таню Муінне та оператор Микита Кузьменко.
У нас вийшло дуже круте відео! Нереальна локація, люди, музика! На майданчику було спекотно, а настрій – свято, і я впевнена, що нам вдалося передати цей вайб! Після тривалої самоізоляції всім потрібна класна ВЕЧЕРиНОЧКА, – наголосила Віра Брежнєва.
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