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MONATIK і Віра Брежнєва випустили хіт літа 2020: прем'єра пісні ВЕЧЕРиНОЧКА

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Прем'єра спільного кліпу Monatik & Віра Брежнєва - фото 1
Прем'єра спільного кліпу Monatik & Віра Брежнєва

Українські артисти MONATIK і Віра Брежнєва влаштували запальну "ВЕЧЕРиНОЧКУ", потішивши шанувальників несподіваним дуетом. Зацініть новий хіт, під який ви будете відриватися цього літа!

Головний хітмейкер сучасності MONATIK і улюблениця мільйонів Віра Брежнєва представили запальний хіт "ВЕЧЕРиНОЧКА". За словами Дмитра, ідея спільної пісні виникла ще влітку 2019-го, коли Віра приїхала на його концерт в Юрмалі.

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"Мене вразило зі сцени бачити, як вона легко рухається в самому епіцентрі фан-зони. Розуміючи свою популярність, вона пританцьовувала, фотографувалася, була одним цілим з глядачем і при цьому справді відпочивала. По-чесному! Я був у захваті. Ось вона – іскра. У мене в голові заграла "Вечериночка". Я одразу побачив і почув Віру в ній", – поділився MONATIK.

Дивіться онлайн кліп на пісню MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА:

Кліп на пісню "ВЕЧЕРиНОЧКА" створювала команда мультиартиста – режисерка Таню Муінне та оператор Микита Кузьменко.

У нас вийшло дуже круте відео! Нереальна локація, люди, музика! На майданчику було спекотно, а настрій – свято, і я впевнена, що нам вдалося передати цей вайб! Після тривалої самоізоляції всім потрібна класна ВЕЧЕРиНОЧКА, – наголосила Віра Брежнєва.

MONATIK і Віра Брежнєва випустили хіт літа 2020: прем'єра пісні ВЕЧЕРиНОЧКА - фото 409467

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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