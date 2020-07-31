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Бомба-ракета: Jerry Heil і Сергій Бабкін одночасно випустили пісні з однаковими назвами
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Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) представила довгоочікуваний трек "БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА", який вона вже виконувала на концертах. Пісню з такою ж назвою і практично в той самий день випустив і Сергій Бабкін. Совпадєніє? Слухайте!
Повна назва треку Jerry Heil – #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТАЄ, і ця пісня вже добре знайома прихильникам співачки. Сингл присвячений дівчатам, кожна – з яких особистість і знає, що їй потрібно. Але іноді хочеться просто шопінгу і на ручки. Слухайте онлайн новинку:
Текст і слова пісні #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА
П'ять днів на роботі
Сиділа в окопі
Пора у суботу
Зайнятися хобі
Дістану на кухні з пакета пакет:
Бувай, п'ятирічний сімейний бюджет
Шопінг із май бойфренд
Шопінг із май хобі
У якій би дупі не була, в якій би опі
Мій найкращий допінг – шопінг
Бомба
Бомба ракета
Пушка
Пушка граната
Ні дати ні взяти
Жінка-петарда
Пандяча майка
Ноги леопарда
Бомба
Бомба ракета
Пушка
Пушка граната
Бомба ракета
Пушка граната
Жінка петарда
Шо тут сказати
Малинові стрілки
Настрій - еліта
Зберусь, одягнуся
Щоб вдома сидіти
Дістану на кухні з пакета пакет:
Бувай, п'ятирічний сімейний бюджет
Шопінг із май бойфренд
Шопінг із май хобі
У якій би дупі не була, в якій би опі
Мій найкращий допінг – шопінг
Бомба
Бомба ракета
Пушка
Пушка граната
Ні дати ні взяти
Жінка-петарда
Пандяча майка
Ноги леопарда
Бомба
Бомба ракета
Пушка
Пушка граната
Бомба ракета
Пушка граната
Жінка петарда
Шо тут сказати
Хто ми? Дівчата!
Чого ми хочемо? Звідки нам знати?
Коли ми це хочемо? Завтра? Ні!
Тут і зараз – навіщо чекати!
Хто ми? Дівчата!
Чого ми хочемо? Звідки нам знати?
Коли ми це хочемо? Завтра? Ні!
Тут і зараз – бо ми цього варті!
Бомба
Бомба ракета
Пушка
Пушка граната
Ні дати ні взяти
Жінка-петарда
Пандяча майка
Ноги леопарда
Бомба
Бомба ракета
Пушка
Пушка граната
Бомба ракета
Пушка граната
Жінка петарда
Шо тут сказати
А от нова пісня Сергія Бабкіна – про ту, справжню Бомбу-Ракету, яка кожен день з ним та змушує його вмирати в космосі і відчувати себе земним жителем з неземними емоціями.
Текст і слова пісні Бомба-Ракета
Моря с берегами, поцелуи с рассветом
Я твоё оригами, ты все мои запреты
На уровне тактильном
Грань тени и света
Хочу тебя стильно ты – бомба-ракета
Бомба ракета (х3)
Жить на твоей орбите
Спят и видят все планеты
В пульсе сердца твоего бита
Уже все песни спеты
Я с моей до звезды долечу
Ухвачу за хвост комету
Я ни один хочу, этого хочет ещё и бомба-ракета
Бомба ракета (х3)
Бомба-ра бомба-ра кета
У меня, у меня (х4)
Это не я придумал, что
Любовь раны лечит
От рождение мои губы шли
К твоим навстречу
Мысли, формы земные
Взобрались к небесам на парапеты
Мне теперь не нужны иные
У меня есть бомба-ракета
Бомба-ракета (х4)
Взрывная
Цветная
Земная
Смешная
Она лучшая на свете
Моя вода и ветер
Она лучшая на свете
Мы до сих пор как дети
Она лучшая на свете
Одной волной в дуете
Она лучшая на свете
Бомба-ракета
Бомба-ракета (х4)
Взрывная
Цветная
Земная
Смешная
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