Нова лінійка Samsung Galaxy S20: галактичний пшик чи справжній космос?

11 лютого у Сан-Франциско відбудеться презентація флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S20. Втім, чи зможе південнокорейський нас вразити та показати щось насправді інноваційне – досі залишається загадкою. Пригадуємо всі характеристики гаджета, а також фішки, які в ньому можуть з'явитися.

Цьогоріч публіці покажуть уже 11 покоління "галактичних" смартфонів. Прихильники компанії очікували на презентацію гаджетів з індексом 11, але компанія Samsung вирішила дещо змінити неймінг, підготувавши саме Galaxy S20. Уже відомо, що моделей буде відразу три. Спробуймо розібратися у їх ключових характеристиках, особливостях, а також розглянемо найближчих конкурентів, які буквально дихають компанії у спину.

Варте уваги: Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android

Технічні характеристики Samsung Galaxy S20

Galaxy S20

екран: 6,2" 3200х1440, Infinity-O Dynamic AMOLED, 120 Гц;

процесор: Exynos 990 або Snapdragon 865;

камери: 12 Мп + 64 Мп (телеоб'єктив) + 12 Мп (ультраширококутна), 3-кратний оптичний зум;

пам'ять: 128 ГБ з розширенням картою пам'яті;

оперативна пам'ять: моделі приписують до 12 ГБ пам'яті;

акумулятор: 4000 мАг;

додатково: захист за стандартом IP68.

Galaxy S20+

екран: 6,7" 3200х1440, Infinity-O Dynamic AMOLED, 120 Гц;

процесор: Exynos 990 або Snapdragon 865;

камери: 12 Мп + 64 Мп (телеоб'єктив) + 12 Мп (ультраширококутна) + датчик глибини різкості, 3-кратний оптичний зум;

пам'ять: 128 ГБ з розширенням картою пам'яті;

оперативна пам'ять: моделі приписують до 12 ГБ пам'яті;

акумулятор: 4500 мАг;

додатково: захист за стандартом IP68.

Galaxy S20 Ultra

екран: 6,9" 3200х1440, Infinity-O Dynamic AMOLED, 120 Гц;

процесор: Exynos 990 або Snapdragon 865;

камери: 108 Мп + 48 Мп (телеоб'єктив) + 12 Мп (ультраширококутна) + датчик глибини різкості, 10-кратний оптичний зум;

пам'ять: 128/512 ГБ з розширенням картою пам'яті;

оперативна пам'ять: моделі приписують до 16 ГБ пам'яті;

акумулятор: 5000 мАг;

додатково: захист за стандартом IP68.

Якщо говорити суто про характеристики на папері, то Galaxy S20 знову поділила топові смартфони на: топовий бюджетний, топовий середнячок, ультратоповий. Різниця між цінниками теж суттєва.

Ціни на Samsung Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20 (8/128ГБ) 899/909 €

Samsung Galaxy S20 5G (12/128ГБ) 999/1009 €

Samsung Galaxy S20+ (8/128ГБ) 999/1009 €

Samsung Galaxy S20+ 5G (12/128ГБ) 1099/1109 €

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12/128ГБ) 1349/1359 €

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16/512ГБ) 1549/1559 €

Коротко про цінотворення. За наявність у смартфоні 5G доведеться доплатити 100 євро. S20 від S20+ відрізняється сотнею євро у ціннику, а от від Ultra уже чотирма.

І ще: Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років

Інновації чи кволі намагання?

На жаль, у 2020 році дива не станеться. Компанія Samsung не готова настільки ризикувати, щоб показувати своїм прихильникам якісь надзвичайно революційні фішки у своїх смартфонах.

Окей, у Galaxy S20 з'явиться екран з частотою оновлення 120 Гц. Але таким уже можуть насолоджуватися власники смартфонів ASUS ROG Phone II. Втім, ця можливість не вельми позитивно вплине на не надто круту автономність лінійки Galaxy. Якщо за версію Ultra ми можемо бути впевнені. Вона має (ключове слово МАЄ) дожити на одному заряді з увімкненим режимом 120 Гц до вечора, то що робити власникам звичайних S20? 4000 мАг можуть змушувати обирати: автономність або плавність картинки.

Екран Galaxy S20 не буде ревюційним

Камери, вбудованої в екран ми не дочекалися. Воно й не дивно. Компанія Samsung такі новації використовує у середньобюджетних смартфонах. Тож, якщо у 2020 році з'явиться Galaxy A72 з такою фронталкою. Будьте готові до того, що подібне рішення отримають і власники наступного покоління "галактик".

Про процесор говорити безглуздо. Так, 7 нанометрів. Це має позитивно вплинути на автономність. Так, висока частота. Цього має бути достатньо для не одного року комфортного використання гаджета. Але звичайний користувач, тримаючи у руках S20 та S10 приросту не відчує. Затямте, він очевидний лише під час проходження синтетичних тестів, а також у деяких іграх. І то у нас є великі сумніви, адже їх розробники намагаються максимально оптимізувати.

Головне не процесор, а його оптимізація

16 ГБ оперативної пам'яті? Нахіба, питається, стільки? По-перше, сама система Android не вміє ще працювати з такою кількістю. Вона просто буде надлишковою. По-друге, для комфортного користування з головою вистачає восьми гігабайтів. То чи варто переплачувати? Таки доведеться, адже Ultra версія з коробки буде йти з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті.

Привілеї та їх відсутність. Samsung знову наступає на ті ж граблі, якими регулярно "бавиться" компанія Apple. Хочете усе топове? Тоді беріть топову версію смартфона. Для решти ж доступні її "урізані" клони. Так, до прикладу, в Ultra не лише надлишок оперативної пам'яті, а й наявність модуля основної камери на 108 Мп. І, якщо вірити інсайдерам, то лише ця модель отримає таку камеру. Решті ж доведеться якось жити зі своїми скромними 12 Мп. Ясна річ, що кількість мегапікселів – один із найпопулярніших маркетингових ходів. Але ж усім хотілося б купити топовий смартфон і отримати в ньому все найкраще, а не шукати з-поміж топової лінійки найтоповіший гаджет.

Galaxy S20 буде "урізаним" клоном версії Ultra

Найближчі конкуренти Galaxy S20

Ви будете здивовані, але замість Samsung Galaxy S20 ми наполегливо рекомендуємо розглянути лінійку минулого року – Galaxy S10. Якщо для вас не суттєва частота оновлення екрана (не всі хочуть за неї переплачувати), новіший процесор (старий досі ще огого), трішки підтягнута камера (Samsung кілька років не вражає революційними підходами до камер) – беріть торішні флагмани, і не думайте. Тим паче, що цінники на них надихають на покупку:

Samsung Galaxy S10e – 14 999 гривень;

Samsung Galaxy S10 – 19 999 гривень;

Samsung Galaxy S10+ – 22 999 гривень.

Також цікавим буде Samsung Galaxy S10 Lite. Якщо "одягнути" його в чохол, то й видно не буде, що гаджет має пластиковий корпус. А от його технічні характеристики можуть цілком запхнути за пояс флагманські рішення конкурентів. Ціна Galaxy S10 Lite – 15 999 гривень.

Samsung Galaxy S10 Lite потішить технічними характеристиками і ціною

Що обирати – традиційно вирішувати лише вам. Ми ж нагадуємо, що топові смартфони Samsung дуже швидко знецінюються. Тож, якщо ви марите Galaxy S20 – зачекайте бодай до літа. Різниця у ціні вас приємно здивує. Бережіть себе та свої кровні, а також не забувайте слухати хіти, перевірені часом на Радіо МАКСИМУМ!

Читайте також: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року