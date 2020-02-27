Номери: дивіться потужний трейлер фільму Сенцова та Сеітаблаєва

З'явився офіційний трейлер українського фільму "Номери", над яким працювали режисери Олег Сенцов та Ахтем Сеітаблаєв. При цьому перший на той час перебував в ув'язненні. Дивіться потужний ролик!

Під час роботи над стрічкою "Номери" Олег Сенцов перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, а от Ахтем Сеітаблаєв допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом із продюсеркою Анною Паленчук.

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Прем'єра фільму вже відбулась на міжнародному кінофестивалі Берлінале, де "Номери" привернули найбільшу увагу глядачів. В український прокат стрічка вийде восени 2020, а поки що автори випустили розширену версію трейлера.

Дивитись онлайн офіційний трейлер фільму "Номери":

Кіноексперти відзначають талановиту акторську гру та лякаючу пророчу актуальність подій "Номерів" у сучасному світі, враховуючи той факт, що п'єсу Сенцов написав ще у 2011 році.

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