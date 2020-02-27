Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Євробачення

Номери: дивіться потужний трейлер фільму Сенцова та Сеітаблаєва

  • 67
Прем'єра фільму "Номери" відбудеться на Берлінале - фото 1
Прем'єра фільму "Номери" відбудеться на Берлінале

З'явився офіційний трейлер українського фільму "Номери", над яким працювали режисери Олег Сенцов та Ахтем Сеітаблаєв. При цьому перший на той час перебував в ув'язненні. Дивіться потужний ролик!

Під час роботи над стрічкою "Номери" Олег Сенцов перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, а от Ахтем Сеітаблаєв допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом із продюсеркою Анною Паленчук.

Це цікаво: Українська стрічка перемогла на фестивалі в США

Прем'єра фільму вже відбулась на міжнародному кінофестивалі Берлінале, де "Номери" привернули найбільшу увагу глядачів. В український прокат стрічка вийде восени 2020, а поки що автори випустили розширену версію трейлера.

Дивитись онлайн офіційний трейлер фільму "Номери":

Кіноексперти відзначають талановиту акторську гру та лякаючу пророчу актуальність подій "Номерів" у сучасному світі, враховуючи той факт, що п'єсу Сенцов написав ще у 2011 році.

Читайте також: Режисер фільму Ножі наголо пояснив, чому не всі герої користуються iPhone

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
  • 25 лютого, 16:10
  • 5375
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 2802
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2127573
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз