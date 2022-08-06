NK – Коли мине війна: Настя Каменських випустила нову пісню українською

Настя Каменський випустила ще один трек українською під назвою "Коли мине війна", який присвячений почуттям закоханих у цей складний час. Рекомендуємо переглянути кліп на нову пісню NK.

Популярна українська співачка Настя Каменський (NK) продовжує організовувати концерти на підтримку України та займається волонтерством, а недавно показала атмосферний кліп на нову пісню "Коли мине війна", пише Радіо MAXIMUM.

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Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, яка додає сили і віри. Оберігає і надихає. За ці 5 місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наші серця і підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні. "Будеш ти любити мене, коли мине війна", – це не сумнів, а впевненість у тому, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І врешті-решт знову об'єднати по справжньому закохані серця, – ділиться Каменських.

NK – Коли мине війна, дивіться новий кліп Насті Каменських:

Текст пісні NK – Коли мине війна:

Ой-на, ой-на,

Ой-на, ой-на,

Ой я знаю,

Людям важко.

Я закриваю руками очі.

Я так робила тисячі разів.

Я так відчути тебе знову хочу,

Я чути хочу твій рідний спів.

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

Всюди люди,

Всі дні і ночі

Тільки шукаю твої карі очі.

Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.

Ти знай.

Навколо мене люди,

Люди.

Сумую без тебе,

Де ти?

Я птахом злітаю у небо

В обійми, щоб ти пригорнув,

Тихо прошепотів:

“Я скоро повернусь, тільки дочекайся”.

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

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