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NK – Коли мине війна: Настя Каменських випустила нову пісню українською
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Настя Каменський випустила ще один трек українською під назвою "Коли мине війна", який присвячений почуттям закоханих у цей складний час. Рекомендуємо переглянути кліп на нову пісню NK.
Популярна українська співачка Настя Каменський (NK) продовжує організовувати концерти на підтримку України та займається волонтерством, а недавно показала атмосферний кліп на нову пісню "Коли мине війна", пише Радіо MAXIMUM.
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Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, яка додає сили і віри. Оберігає і надихає. За ці 5 місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наші серця і підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні. "Будеш ти любити мене, коли мине війна", – це не сумнів, а впевненість у тому, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І врешті-решт знову об'єднати по справжньому закохані серця, – ділиться Каменських.
NK – Коли мине війна, дивіться новий кліп Насті Каменських:
Текст пісні NK – Коли мине війна:
Ой-на, ой-на,
Ой-на, ой-на,
Ой я знаю,
Людям важко.
Я закриваю руками очі.
Я так робила тисячі разів.
Я так відчути тебе знову хочу,
Я чути хочу твій рідний спів.
Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
Всюди люди,
Всі дні і ночі
Тільки шукаю твої карі очі.
Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.
Ти знай.
Навколо мене люди,
Люди.
Сумую без тебе,
Де ти?
Я птахом злітаю у небо
В обійми, щоб ти пригорнув,
Тихо прошепотів:
“Я скоро повернусь, тільки дочекайся”.
Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.
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