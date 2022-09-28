NK – Додому: Настя Каменських емоційно виконала пісню з нового альбому

Настя Каменських чуттєво нагадала про один зі своїх треків з нового альбому, який залишається актуальним під час війни. Співачка виконала приспів з пісні "Додому" та викликала захват у прихильників.

35-річна популярна українська співачка Настя Каменський (NK) несподівано нагадала про свою пісню "Додому", яку було написано та випущено в рамках її свіжого альбому "Красное вино" ще до повномасштабного вторгнення російських окупантів. На своєму профілі в інстаграмі зірка опублікувала відео з акустичним уривком з композиції, пише Радіо MAXIMUM.

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Як зауважила Каменських, у ці часи "всі слова, сказані раніше, набувають нових значень", і це стосується й треку "Додому".

Я випустила її задовго до початку повномасштабної війни і тоді навіть уявити не могла, що слова "Я тобі несу всю свою любов, я тобі скажу: "Повертайся знов" вже через рік звучатимуть з вуст українських жінок, які крізь біль та розпач переживатимуть розлуку з найдорожчими. Ті, які вимушено покинули свої домівки, і ті, які вже ніколи не зможуть повернутись назад, бо їх дому вже немає, – додала співачка.

Зараз слова з пісні вже не зосереджуються на тих почуттях, а більше на надії побачитись знову. Тож Настя сподівається, що ця композиція допоможе всім, хто чекає, адже музика лікує.

Послухати пісню "Додому" повністю можна тут

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