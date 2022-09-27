DIBROVA – Подзвони: слухайте зворушливу пісню про наших Героїв

Музикант Олексій Діброва зазначив, що як і попередні його роботи, "Подзвони" розповідає реальну історію цієї війни. Слухайте щемку пісню від лиця українського Героя!

Ця пісня присвячена всім захисникам України та військовополоненим, які кожного дня проходять тяжкі випробування, але не припиняють боротьбу заради тих хто в тилу і чекає їх вдома.

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Мене глибоко вразила та надихнула новина про те, що один із захисників Азовсталі (Дмитро Козацький, "Орест"), який у травні потрапив у полон, вперше за довгий час вийшов на зв'язок із рідними. Після інформаційного вакууму щодо українських військовополонених, цей дзвінок тривалістю кілька хвилин відродив надію на життя та свободу не лише для Дмитра та його рідних, а й для всіх нас", – говорить DIBROVA.

Олексій Діброва вірить, що після темряви та важкої боротьби наступає світанок та новий день, що одного дня кожен із наших захисників та військовополонених почує голос рідних!

Слухати пісню DIBROVA – Подзвони:

Слова пісні DIBROVA – Подзвони:

1

Гради рвуться десь над головою,

Сотня днів безкінечного бою.

Ніби жах нічний на повторі без кінця.

Смерть приходила, та не за мною,

Серце плаче за кожним героєм.

Висота окопу вимірює життя.

Приспів:

Подзвони і скажи, що живі

Всі кого я так сильно люблю.

Долітають зі сходу вогні,

А я знов обману що в тилу.

2

Серце в бронь закую й заспокою,

Кожен раз як востаннє до бою.

Знаю, що за спиною тисячі життів.

Мамо рідна зазнала ти горя,

Помолись за всіх нас, щоб додому

Повернув бог живими доньок і синів.

Приспів.

Приспів:

Подзвоню і скажу, що живий,

І тебе я так сильно люблю.

Мила моя не лий більше сліз,

Я вже завтра назад повернусь.

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