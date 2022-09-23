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POSITIFF і Настя Балог презентували пісню "Додому" про пару, яку розлучила війна

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POSITIFF і Настя Балог презентували пісню "Додому" про пару, яку розлучила війна - фото 1

Українські артисти Настя Балог та POSITIFF записали спільну пісню "Додому". Ця нова щемка композиція про те, як герої хочуть зустрітися та опинитися вдома. Слухайте і ви!

Трек "Додому" розповідає слухачам історію дівчини та хлопця, яких розлучила війна. Вона зараз перебуває за кордоном і віддала б усе, щоб опинитись у рідному місті. Він же наразі захищає домівку, щоб їй було куди повертатися. Обидва мріють про одне й те саме – зустрітися та обійнятись як колись… Там, де колись.

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Дім – це місце, де на тебе чекають та куди завжди можна повернутися. Однак війна відібрала рідні стіни в багатьох українців, розкинувши їх по різних країнах і містах. Та попри тимчасове місце проживання, кожен із них об'єднаний не лише вірою в перемогу, а й спільним бажанням якомога скоріше повернутися додому", – йдеться в описі до пісні.

Слухати пісню Настя Балог & POSITIFF – Додому:

Слова пісні Настя Балог & POSITIFF – Додому:

Навкруги найкращі люди
Та на серці мов Бермуди
І куди б я не втікала
Та усе б усе віддала

Щоб потрапити додому
Змити з душі втому
Обійняти рідних
І розтане слідом
Серце що мов камінь
Спогади погані
Знову будуть мрії
Ти мене зігрієш...

Додому-додому ааа
Додому додому ммм
Додому додому ааа
Додому додому ммм ая
...
Я п'ю каву у Парижі
Ну, а ти шукаєш тиші
Ми загоємо всі рани
І розтане біль розтане

Як повернусь я додому
Змию з душі втому
Пригорнусь до тебе
Стане ясним небо
На світанку знову
Обійми ранкові
Твої рідні очі
В них тонути хочу

Додому додому ааа
Додому додому мм ая
Додому додому мм
Додому додому

Коли імла
всю землю й нас
з тобою накрила
Моя весна
Мені дала ти золоті крила
І знаю що скажу я знов
Повір тільки слову
Звільнимо рідний край
я повернуся дододому
Так і знай

Додому додому мм
Додому додому аа
Додому додому мм
Додому додому

Додому додому додому додому
Додому додому додому додому

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