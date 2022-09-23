POSITIFF і Настя Балог презентували пісню "Додому" про пару, яку розлучила війна

Українські артисти Настя Балог та POSITIFF записали спільну пісню "Додому". Ця нова щемка композиція про те, як герої хочуть зустрітися та опинитися вдома. Слухайте і ви!

Трек "Додому" розповідає слухачам історію дівчини та хлопця, яких розлучила війна. Вона зараз перебуває за кордоном і віддала б усе, щоб опинитись у рідному місті. Він же наразі захищає домівку, щоб їй було куди повертатися. Обидва мріють про одне й те саме – зустрітися та обійнятись як колись… Там, де колись.

І ще: Біля серця: KOLA заспівала про важливі почуття для кожного з нас

Дім – це місце, де на тебе чекають та куди завжди можна повернутися. Однак війна відібрала рідні стіни в багатьох українців, розкинувши їх по різних країнах і містах. Та попри тимчасове місце проживання, кожен із них об'єднаний не лише вірою в перемогу, а й спільним бажанням якомога скоріше повернутися додому", – йдеться в описі до пісні.

Слухати пісню Настя Балог & POSITIFF – Додому:

Слова пісні Настя Балог & POSITIFF – Додому:

Навкруги найкращі люди

Та на серці мов Бермуди

І куди б я не втікала

Та усе б усе віддала

Щоб потрапити додому

Змити з душі втому

Обійняти рідних

І розтане слідом

Серце що мов камінь

Спогади погані

Знову будуть мрії

Ти мене зігрієш...

Додому-додому ааа

Додому додому ммм

Додому додому ааа

Додому додому ммм ая

...

Я п'ю каву у Парижі

Ну, а ти шукаєш тиші

Ми загоємо всі рани

І розтане біль розтане

Як повернусь я додому

Змию з душі втому

Пригорнусь до тебе

Стане ясним небо

На світанку знову

Обійми ранкові

Твої рідні очі

В них тонути хочу

Додому додому ааа

Додому додому мм ая

Додому додому мм

Додому додому

Коли імла

всю землю й нас

з тобою накрила

Моя весна

Мені дала ти золоті крила

І знаю що скажу я знов

Повір тільки слову

Звільнимо рідний край

я повернуся дододому

Так і знай

Додому додому мм

Додому додому аа

Додому додому мм

Додому додому

Додому додому додому додому

Додому додому додому додому

До теми: Вітер віє: alyona alyona, Jerry Heil та Gedz презентували пісню, яку має почути кожен