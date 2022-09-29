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"Ніякого розділення немає": Яна з Харківщини про життя в Івано-Франківську
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Міфи про розділення українців на мешканців "західної" та "східної" України, на жаль, лише після початку повномасштабного вторгнення розбились об реальність. Про те, як живеться переселенцям з Харківщини в Івано-Франківську розповіла Яна Олексієнко.
Родина Яни Олексієнко жила та працювала у місті Дергачі поблизу Харкова, будуючи плани на майбутнє та очікуючи випускного доньки. Але повномасштабна війна залишила сім'ю без чоловіка-захисника та позбавила минулого спокійного життя. Свою історію Яна розповіла у рамках проєкту СВОЇ на 24 каналі.
Дізнавайтесь про нові реалії життя на Харківщині, евакуацію та важку сторінку у житті у повному інтерв'ю Яни Олексієнко
Чоловік Яни, який з 2014 року був бійцем "Правого сектора", одразу прийняв рішення стати на захист України, а дружину з донькою підготував до евакуації. На жаль, під час однієї з розвідувальних операцій на Харківщині у машину з ним та побратимами потрапила ракета. Це відбулось 31 березня, коли Яна з донькою та сім'єю сестри на Закарпатті.
Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.
З цією жахливою новиною та з місяцями в очікуванні повернення додому жінці довелось приймати важкі рішення. Спершу вона з донькою перебрались в Івано-Франківськ, де знайшли житло помісячно не за шалені гроші. Тут її донька склала мультипредметний тест та подала документи у кілька університетів, зумівши вступити до рідного харківського. Сама ж Яна знайшла роботу, де зустрічається з людьми з різних куточків України.
Ще коли ми були на Закарпатті, я надіслала резюме у 2 салони. Мені призначили 2 співбесіди в один день. Я прийшла в G-Bar і залишилася тут працювати. Зараз у нас в салоні дуже багато переселенців. Лише 20% відвідувачів – це місцеві. Тож, так виходить, що я спілкуюся з багатьма людьми з інших міст: Маріуполь, Запоріжжя, Київ. Ані мої клієнти, ані я ніколи не зазнавали утисків щодо мови. Тому ніякого розділення між українцями немає, – наголошує вона.
Івано-Франківськ до душі Яні, адже вона з донькою нарешті може почуватись хоч трохи в безпеці, проте все одно сподівається повернутись додому одразу після перемоги.
Франківськ чудовий. До мене приїхали кума з дітьми, яка повернулася з Батумі. Зараз ми живемо всі разом. Все чудово. Головне, що я тут забезпечена роботою і в безпеці. Не знаю ще, які у мене будуть плани, але дуже сильно хочеться додому. Тільки б там перестали літати російські ракети. Харків зараз просто знищують, стирають з лиця Землі, – ділиться жінка.
Тому новини про контрнаступ неабияк тішать Яну, вона зізнається, що кадри з українцями, які зустрічають захисників після окупації змушують її переповнюватись емоціями та плакати.
Сподіваємось, що зовсім скоро українці плакатимуть лише від радісних звісток і зможуть повернутись у свої рідні міста, де не буде жодного російського загарбника!
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