Німецький зоопарк показав перші кадри новонародженого чорного носорога

У середу, 8 травня, зоопарк Магдебурга вперше показав маленького рідкісного носорога журналістам і відвідувачам. Перші фото малюка з'явилися на сайті зоопарку.

У німецькому зоопарку поповнення – 28 квітня там народилося дитинча чорного носорога. Малюкові менш як два тижні, і його вперше побачили відвідувачі зоопарку. Відомо, що у найближчі дні в зоопарку відкриють великі ворота у внутрішній вольєр, щоб всі бажаючі змогли подивитися на маму носорога і її малюка.

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Перше фото малюка чорного носорога

Також відомо, що малюк з'явився раніше ніж очікувалося. Однак працівники зоопарку вже не переживають за його здоров'я і розповідають, що між мамою і дитинчам склалися теплі стосунки. Ім'я маленькій тваринці ще не придумали.

Повідомляється, що дорослі тварини досягають ваги 1,5 тонни. А загальна чисельність представників чорного носорога не перевищує і 3500 особин.

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