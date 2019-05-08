Кит повернув власнику iPhone, який потонув в морі: відеофакт

Зазвичай, впустивши в море смартфон, власник розуміє, що йому пора йти в магазин за новим гаджетом, але іноді в світі трапляються чудеса. Опубліковане в інтернеті відео з китом-рятівником викликало море вражень у користувачів мережі.

Цікавий випадок стався в Норвегії, коли кит білуха підняв з глибини iPhone, який впав у море. Незвичайну ситуацію встигли зафіксувати на відео.

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Власник вже попрощався зі своїм смартфоном, але потім всі побачили білуху, який піднімався з глибини з гаджетом в роті. Кит повернув iPhone прямо в руки власникові. Звичайно ж, "рятівника" винагородили бурхливими оплесками.

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