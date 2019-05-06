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Король драми: реакція цього кота змушує сміятись

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Драматичний кіт розвеселить будь-кого - фото 1
Драматичний кіт розвеселить будь-кого / instagram.com/tang9599

Цей кіт став зіркою мережу через своє уміння драматично реагувати майже на будь-що. Дуже емоційний пухнастик змушує усміхатись навіть найсуворіших та найсумніших людей!

Знайомтесь, Ах Фей (Ah Fei) – милий кіт, який підкорив серця користувачів своїми виразними реакціями. Тваринку підібрали на вулиці провінції Цзянсу у Китаї і дали прізвисько Ах Фей не просто так, адже з мандаринської це перекладається, як ледачий, пухкий та той, хто любить поїсти.

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Попри лінь, кіт дуже емоційно реагує на будь-які подразники, приміром раптове погладжування чи відсутність їжі у мисці. Тому не дивно, що власники завели для пухнастика окремий профіль в соцмережі Instagram, де за королем драми стежать більш як 10 тисяч осіб!

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326105

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326106

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326107

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326108

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326109

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326110

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326111

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326112

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326113

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326114

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326115

Король драми: реакція цього кота змушує сміятись - фото 326116

Джерело всіх фото: instagram.com/tang9599

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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