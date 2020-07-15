На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Німецькі науковці розповіли, як розігнати метаболізм
-
- 31
Домогтися гарного метаболізму можна, якщо в першу чергу добитися балансу між кількістю споживаних і витрачених калорій, стверджують вчені з Німеччини. Вони й дали кілька порад, які допоможуть вам не переживати через те, що ви набираєте зайву вагу буквально вдихаючи аромати їжі.
Метаболізм означає всі біохімічні процеси, що відбуваються в клітинах організму, і коли він є активним, хорошим, це означає також інтенсивні процеси спалювання жиру, виведення небажаних, потенційно хвороботворних речовин. Учені пояснили, як добитися хорошого метаболізму.
Це цікаво: Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку
Якщо ви здорові, але почуваєтесь виснаженими, позбавленими енергії, це може бути пов'язано з метаболізмом, який функціонує погано, його ще називають обміном речовин. Багато людей прирівнюють метаболізм до травлення, але це неправильно, каже професор-дієтолог Матіас М. Вебер з медичного центру Університету ім. Йоханнеса Гутенберга в Майнці.
"Метаболізм означає всі біохімічні процеси, які відбуваються в клітинах організму. Травлення – це тільки одна з його складових", – пояснив учений.
Розрізняють катаболічний і анаболічний метаболізм. Катаболізм означає розпад поживних речовин на молекули і хімічні сполуки: все з'їдене перетворюється на прості цукри, білки, амінокислоти, жирні кислоти, гліцериди. Анаболізм має на увазі будівництво, відновлення клітин. Амінокислоти, жирні кислоти і глюкоза стають білками, жирами і вуглеводами.
При відсутності порушень людина, завдяки вищеназваним процесам має досить добре розвинену м'язову масу, хороший рівень енергії, струнке тіло, захист від інфекцій, здатність швидко відновлюватися після травм, інфекцій. Зіпсувати працюючі механізми хорошого метаболізму може банальне переїдання, пояснили вчені з Німеччини.
За їх словами, надлишкова енергія, якої організм не потребує, накопичується – вона потрапляє в жирові або м'язові клітини, де очікує, коли буде використана. Люди, які регулярно споживають більше калорій, ніж насправді потрібно тілу, неминуче набирають вагу.
Фахівці констатують: щоб добитися хорошого метаболізму, потрібно уникати споживання енергії в кількості, що перевершує її витрати при русі, фізичних навантаженнях. Щоб збільшити витрату енергії і прискорити таким чином метаболізм, слід регулярно займатися спортом.
"Що також важливо: підтримувати збалансований, корисний раціон. У ньому мають бути присутні цільне зерно, вівсяні висівки, бобові, овочі і білкові продукти з низьким вмістом жиру – вони стимулюють обмін речовин", – поділилися порадою експерти.
Також для гарного метаболізму потрібно пити достатньо води. За даними Німецького товариства харчування (DGE), доросла людина повинна споживати щодня не менше 1,5 літра, в ідеалі – воду, чай, натуральні напої без цукру.
Дві інші важливі умови – це захист від стресу і достатній сон.
"Хороший метаболізм допомагає залишатися молодим природним шляхом. Завдяки йому ви можете виграти роки життя", – резюмували вчені.
Будьте здорові і бережіть себе, а також не забувайте про те, що літо – ідеальна пора для того, аби додати до свого раціону якомога більше овочів, фруктів, ягід та зелені!
Читайте також: 5 продуктів, які позитивно впливають на якість сну
-
17:17У мережу виклали єдиний вцілілий рукопис Шекспіра
-
16:44Демократія у всій красі: у США кіт отримав право голосувати на виборах
-
16:183 прості та дієві правила, які допоможуть зміцнити імунітет
-
16:06Картинки з Днем бухгалтера 2020: гарні листівки і жартівливі відкритки
-
15:59У ведучої ТСН у прямому ефірі випав передній зуб: епічне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:42Відпочинок в Єгипті та Албанії: самоізоляція після повернення більше не потрібна
-
15:29Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму
-
15:13Німецькі науковці розповіли, як розігнати метаболізм
-
14:50Олег Винник стане учасником нового сезону Танців з зірками
-
14:22Бортові камери Tesla зняли викрадення Porsche: епічне відео
-
14:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з географії?
-
13:45Світлана Лобода зухвало продефілювала у крихітному платті: спокусливе відео
-
13:27На 3D-принтері створили унікальний електробайк
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:05Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає
-
12:50Чоловік купив за 5,5 мільйона євро острів, але досі не побував там
-
12:28Блогер створив машину часу у VR, яка показує все, що відбувалося з ним за останній рік
-
12:0310 фільмів, які справді змінюють погляди людей на життя: вибір мережі
-
11:47Рок-музикант Еліс Купер представив фірмове шоколадне молоко
-
11:21Дівчина пішла в порно через коронавірус і стала багатою
-
10:52Холлі Беррі вразила шанувальників розкішною фігурою на архівному фото
-
10:35Привітання з Днем бухгалтера 2020: прикольні вірші, смс і картинки
-
10:20Бенксі розмалював вагони лондонського метро на тему коронавірусу
-
09:47Нова оптична ілюзія з зебрами спантеличила мережу
-
15:42Відпочинок в Єгипті та Албанії: самоізоляція після повернення більше не потрібна
-
14:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з географії?
-
12:0310 фільмів, які справді змінюють погляди людей на життя: вибір мережі
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня
-
07:49У мережі назвали особисті якості розумних людей
- 14 липня
-
21:29Краще за еротику: ТОП-10 чуттєвих фільмів та серіалів
-
18:53Продасть і не викупить: які знаки Зодіаку найхитріші
-
17:45А якщо світ – це торт? Мережу захопили меми про нову конспірологічну теорію
-
15:06Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
-
12:39Куди українці вирушають на відпочинок 2020: умови в'їзду в найпопулярніші країни
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня
-
07:12Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку
- 13 липня
-
21:17Не Волдеморт і Танос: користувачі мережі назвали справжніх лиходіїв з популярних фільмів
-
19:0510 секс-сцен із популярних фільмів, які поставили акторів у незручне становище
-
16:02Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись
-
14:03Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас
-
11:41Ці 15 популярних пісень ви чули купу разів, але досі не знаєте, про що в них йдеться
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня
-
07:13Названо нові круті функції, які отримає Android 12
- 12 липня
-
21:53Це так не працює: популярний у всьому світі метод не допоможе вам розбагатіти
-
19:17Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи
-
16:50Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
-
14:25З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
12:505 способів організувати іконки на робочому столі смартфона
-
11:15Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку