Німецькі науковці розповіли, як розігнати метаболізм

Домогтися гарного метаболізму можна, якщо в першу чергу добитися балансу між кількістю споживаних і витрачених калорій, стверджують вчені з Німеччини. Вони й дали кілька порад, які допоможуть вам не переживати через те, що ви набираєте зайву вагу буквально вдихаючи аромати їжі.

Метаболізм означає всі біохімічні процеси, що відбуваються в клітинах організму, і коли він є активним, хорошим, це означає також інтенсивні процеси спалювання жиру, виведення небажаних, потенційно хвороботворних речовин. Учені пояснили, як добитися хорошого метаболізму.

Це цікаво: Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку

Якщо ви здорові, але почуваєтесь виснаженими, позбавленими енергії, це може бути пов'язано з метаболізмом, який функціонує погано, його ще називають обміном речовин. Багато людей прирівнюють метаболізм до травлення, але це неправильно, каже професор-дієтолог Матіас М. Вебер з медичного центру Університету ім. Йоханнеса Гутенберга в Майнці.

Метаболізм це не лише про травлення

"Метаболізм означає всі біохімічні процеси, які відбуваються в клітинах організму. Травлення – це тільки одна з його складових", – пояснив учений.

Розрізняють катаболічний і анаболічний метаболізм. Катаболізм означає розпад поживних речовин на молекули і хімічні сполуки: все з'їдене перетворюється на прості цукри, білки, амінокислоти, жирні кислоти, гліцериди. Анаболізм має на увазі будівництво, відновлення клітин. Амінокислоти, жирні кислоти і глюкоза стають білками, жирами і вуглеводами.

При відсутності порушень людина, завдяки вищеназваним процесам має досить добре розвинену м'язову масу, хороший рівень енергії, струнке тіло, захист від інфекцій, здатність швидко відновлюватися після травм, інфекцій. Зіпсувати працюючі механізми хорошого метаболізму може банальне переїдання, пояснили вчені з Німеччини.

За їх словами, надлишкова енергія, якої організм не потребує, накопичується – вона потрапляє в жирові або м'язові клітини, де очікує, коли буде використана. Люди, які регулярно споживають більше калорій, ніж насправді потрібно тілу, неминуче набирають вагу.

Фахівці констатують: щоб добитися хорошого метаболізму, потрібно уникати споживання енергії в кількості, що перевершує її витрати при русі, фізичних навантаженнях. Щоб збільшити витрату енергії і прискорити таким чином метаболізм, слід регулярно займатися спортом.

Спробуйте не переїдати

"Що також важливо: підтримувати збалансований, корисний раціон. У ньому мають бути присутні цільне зерно, вівсяні висівки, бобові, овочі і білкові продукти з низьким вмістом жиру – вони стимулюють обмін речовин", – поділилися порадою експерти.

Також для гарного метаболізму потрібно пити достатньо води. За даними Німецького товариства харчування (DGE), доросла людина повинна споживати щодня не менше 1,5 літра, в ідеалі – воду, чай, натуральні напої без цукру.

Дві інші важливі умови – це захист від стресу і достатній сон.

"Хороший метаболізм допомагає залишатися молодим природним шляхом. Завдяки йому ви можете виграти роки життя", – резюмували вчені.

Будьте здорові і бережіть себе, а також не забувайте про те, що літо – ідеальна пора для того, аби додати до свого раціону якомога більше овочів, фруктів, ягід та зелені!

Читайте також: 5 продуктів, які позитивно впливають на якість сну