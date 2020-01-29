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Німецькі науковці розповіли, як правильно міряти тиск

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У кабінеті лікаря ваш тиск може різко підскочити - фото 1
У кабінеті лікаря ваш тиск може різко підскочити

Коли ви напружені, кров'яний тиск підвищується. Це нормально, але погано при вимірюванні артеріального тиску у лікаря. Результат неправильний, а доза ліків – завищена. Лікарі з Німеччини розповідають, як пацієнти з гіпертонією повинні регулярно вимірювати кров'яний тиск у домашніх умовах.

Виміряні в спокійній обстановці значення точніші, і, отже, показовіші, ніж результати вимірювань з кабінету лікаря, пояснює "Німецький фонд серця". За словами лікарів, вони періодично стикаються з тим, що цифри їх вимірювань завищені. Причини?

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Головна – ефект білого халата: деякі пацієнти напружені тільки через присутність лікаря, відтак їх кров'яний тиск і частота серцевих скорочень підвищуються. У результаті визначення високих значень, часто призначають препарати, які мають небезпечні побічні ефекти – запаморочення, напади непритомності, головний біль.

Медики рекомендують самостійно вимірювати тиск - фото 382714
Медики рекомендують самостійно вимірювати тиск

Щоб цифри, отримані в домашніх умовах, не були надто високими, пацієнтам слід звернути увагу на кілька речей.

Правила вимірювання:

  • Починайте вимірювання після того, як посидите в розслабленому стані протягом п'яти хвилин.
  • Ноги не повинні бути схрещені.
  • Ранковий вимір проводьте перед сніданком / перед першою кавою або чаєм.

Фонд "Серце" рекомендує двічі вимірювати артеріальний тиск з паузою від 30 до 60 секунд між двома вимірами. Причому, друге вимірювання має вирішальне значення.

Бережіть себе та здоров'я рідних, а також не забувайте звертатися за порадами кваліфікованих спеціалістів!

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Джерело: Focus
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