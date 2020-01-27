Чому не варто зловживати пізніми сніданками

Дієтологи розповіли, чому пізній сніданок – це не найкраща ідея, а також чому не варто нехтувати трапезою вранці. Ще одна причина прокидатись раніше та тішити себе смаколиками.

Деякі люди нехтують нормальним сніданок, посилаючись на вихідні чи брак часу вранці. Однак пізня перша трапеза насправді має наслідки для здоров'я. Іспанські медики розповіли, чому краще не відтягувати сніданок на 3 години.

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Фахівці з університету Барселони виявили, що пізній прийом їжі вранці загрожує надмірним споживанням калорій за день. Саме додаткові кілограми з'являються через зміну часу сніданку. Це підтвердило масштабне дослідження за участю понад тисячі студентів, які вели щоденник харчування. Ті, хто надавав перевагу пізньому сніданку, мали більше шансів набрати зайву вагу, аніж ті, хто їли упродовж години після пробудження.

Чим шкідливий пізній сніданок

Тому навіть на вихідних не варто нехтувати режимом, краще завчасно лягати спати, щоб не лише отримувати повноцінний сон, а й не переїдати упродовж дня.

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