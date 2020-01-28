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Як не можна збивати високу температуру

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Температура - фото 1
Температура / doc-tv.

Експерти поділилися особистим досвідом і результатами досліджень лікарів, щоб зрозуміти, як правильно боротися з температурою.

Лікарі назвали популярні помилки лікування високої температури. Один з найпоширеніших засобів проти жару – утеплення.

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Такий спосіб провокує поширення інфекції, а не вбиває її. Крім цього, сильне навантаження припадає на серцево-судинну систему. Друга помилка – захищати хворого від холодного повітря. Особливо цей метод актуальний взимку, коли за вікном мороз. Тепле і сухе повітря допомагає розмножуватися вірусам. Потрібно провітрювати кімнату хворого з інтервалом кожні 3 години по 10 хвилин. При холоді у вірусів менше шансів вижити.

Збивати температуру завчасно дуже шкідливо, поки вона не підніметься до 38,5°. Ще одною помилкою є народні ліки від хворого горла – молоко з медом. Молочні білки заважають виведенню вірусів, а також перевантажують ШКТ. Інші "бабусині" методи, на зразок інгаляції, гірчичників або банок, тільки шкодять при лікуванні, а температура від них скаче.

Як не можна збивати високу температуру - фото 382620

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Джерело: doc-tv.
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