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Як не можна збивати високу температуру
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Експерти поділилися особистим досвідом і результатами досліджень лікарів, щоб зрозуміти, як правильно боротися з температурою.
Лікарі назвали популярні помилки лікування високої температури. Один з найпоширеніших засобів проти жару – утеплення.
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Такий спосіб провокує поширення інфекції, а не вбиває її. Крім цього, сильне навантаження припадає на серцево-судинну систему. Друга помилка – захищати хворого від холодного повітря. Особливо цей метод актуальний взимку, коли за вікном мороз. Тепле і сухе повітря допомагає розмножуватися вірусам. Потрібно провітрювати кімнату хворого з інтервалом кожні 3 години по 10 хвилин. При холоді у вірусів менше шансів вижити.
Збивати температуру завчасно дуже шкідливо, поки вона не підніметься до 38,5°. Ще одною помилкою є народні ліки від хворого горла – молоко з медом. Молочні білки заважають виведенню вірусів, а також перевантажують ШКТ. Інші "бабусині" методи, на зразок інгаляції, гірчичників або банок, тільки шкодять при лікуванні, а температура від них скаче.
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