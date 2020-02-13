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Німецькі лікарі закликали відмовитися від денного сну

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Лікарі рекомендують відмовитися від денного сну - фото 1
Лікарі рекомендують відмовитися від денного сну

Обід був ситним, ви прокинулися дуже рано й очі самі починають заплющуватися. Поспати годинку? Німецькі лікарі кажуть – ні. Денний сон має низку негативних наслідків. Лікар і дослідник сну Ганс-Гюнтер Весс рекомендує не робити цього!

"Денний сон тривалістю понад 30 хвилин не має сенсу для дорослих, – каже німецький лікар. – 70% людей прокидаються втомленими вдень".

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30 хвилин

Це працює так: якщо людина спить понад пів години, то знову відчуває млявість, слабкість, а також втому після пробудження.

Потрібно багато часу для включення в роботу, – каже Весс. – Денний сон знімає вечірню сонливість, через що важче заснути ввечері. Людям з порушеннями засипання особливо важлива сонливість для хорошого, повноцінного нічного відпочинку.

Вдень можна спати не більше 30 хвилин - фото 385905
Вдень можна спати не більше 30 хвилин

Будьте бадьорими вдень

Труднощів з засинанням немає? Денний сон буває доречний у рідкісних випадках.

Є люди, які можуть зробити це без негативного впливу на продуктивність і заснути ввечері, – пояснює Весс. – У них все одно немає труднощів із засипанням.

Він радить іншим не спати опівдні. Якщо спати хочеться сильно, то не довше, ніж 30 хвилин, а також не пізніше 15:00. Правило відрізняється для дітей, пояснює експерт. Вони дізнаються, коли йдуть до школи, що можуть задовольнити потребу сну вночі, за один раз.

"Денний сон корисний, поки вони остаточно не увійдуть у шкільний ритм".

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Джерело: Focus
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