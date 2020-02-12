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Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
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Заняття сексом у душі – ідеальна забава для тих, хто вже вивчив кожен квадратний сантиметр ліжка, а також килима біля нього. Втім, аби отримати максимум задоволення, потрібно ґрунтовно підготуватися. Ділимося з вами правилом, які дозволять зайнятися найкращим сексом у душі!
Отже, як не покалічити себе та отримати максимум задоволення від заняття сексом у душі?
До теми: Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів
1. Обмежтеся прелюдією
Якщо вам незручно, не можете знайти підходящу позу і затія з сексом у душі починає дратувати, обмежтеся взаємними ласками. Торкайтеся до партнера, грайте з мильною піною, цілуйтеся під струменями води, робіть масаж – це гарненько розігріє обох. А коли вдосталь насолодитеся один одним, можете перейти в безпечніше та комфортніше місце, наприклад в спальню. Там і продовжите.
2. Уникайте мила
Намилювати один одного дуже еротично, але тільки на етапі прелюдії. Якщо ж справа дійшла до статевого акту, приберіть гель для душу якомога далі. Якщо він потрапить в промежину, то стане сильним подразником для слизової. Ні в якому разі не використовуйте косметичні засоби замість лубриканта. Інакше ніч любові може перетворитися на кошмар.
3. Заздалегідь підготуйте презерватив
Розривати упаковку мокрими руками не дуже зручно. Поки ви будете возитися, весь романтичний настрій розвіється. Тому дістаньте презерватив заздалегідь і покладіть поруч, щоб можна було швидко його взяти. І так, контрацептив потрібен обов'язково. Не думайте, що вода завадить спермі і запобіжить небажаній вагітності. Це не так. До того ж презерватив захистить вас від ІПСШ.
4. Не забувайте про лубрикант
Ви можете подумати, що це зайве: в душі і без того досить волого. Але вода не змащує, вона не зробить проникнення м'яким і приємним. Навпаки, рідина змиє природні виділення. Через це з'явиться сухість у піхві, а секс призведе до мікротріщин. Якщо ви охороняєтеся НЕ презервативом, а іншими способами, використовуйте лубрикант на силіконовій основі. На відміну від варіанта на водній основі, його НЕ змиє. Однак силікон руйнує латекс, тому з презервативом можна використовувати тільки водний лубрикант. Душ доведеться вимкнути або прибрати так, щоб бризки не потрапляли на геніталії.
5. Будьте обережними
Секс у душі може стати причиною виникнення травм. Тут легко можна впасти, вдаритися або ж випадково знести полички з банними приладдям. Постарайтеся обійтися без різких рухів, не спирайтеся на слизькі поверхні – край ванни або раковини. Під ноги підстеліть килимок або рушник, щоб не посковзнутися на гладенькій підлозі.
6. Виберіть правильну позу
Для заняття сексом у душі ідеально підійдуть такі пози:
- стоячи на колінах
- догі-стайл стоячи
- догі-стайл з нахилом
- обличчям до обличчя
- балерина
- стоячи
- восьминіг
- лотос
Головне – не переборщити, адже намагання показати свої "гімнастичні" вміння може закінчитися тим, що ви вечір проведете у травмпункті.
7. Вибирайте водостійкі секс-іграшки
Якщо вирішили допомогти собі вібратором, спочатку переконайтеся, що його можна використовувати в таких умовах. Асортимент водонепроникних стимуляторів зараз величезний. Ну а якщо підходящої іграшки під рукою немає, використовуйте насадку для душу: струмені теплої води відмінно збуджують.
А отримати якомога більше задоволення від сексу в душі можна завдяки хітам, перевіреним часом на Радіо МАКСИМУМ. Кохайтеся та будьте коханими!
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