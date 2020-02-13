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Ці продукти роблять людину щасливішою

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Смачна їжа - фото 1
Смачна їжа / focus

Американські вчені склали список продуктів, завдяки яким людина може поліпшити своє психічне здоров'я.

Так, лікарі з клініки Майо в штаті Аризона вважають, що в раціон слід обов'язково вводити боби, рибу, горіхи, броколі, шпинат і яйця.

І ще: Ці вітаміни мають бути в щоденному раціоні

Фахівці пояснюють, що жирні сорти риби містять велику кількість омега-3 кислот. Вони виробляють гормони щастя: серотонін та дофамін і полегшують симптоми депресії. Триптофан, що підтримує в рівновазі баланс серотоніну в організмі, міститься в яйцях, горіхах і бобових. Також він необхідний для нормального режиму сну і неспання людини.

У шпинаті та броколі є фолієва кислота, без якої розвивається депресія і починається безсоння.

Ці продукти роблять людину щасливішою - фото 385881

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Джерело: focus
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