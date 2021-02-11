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Німецька спортсменка знялася оголеною для Playboy: відверті фото (18+)

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Німецька спортсменка знялася оголеною для Playboy: відверті фото (18+) - фото 1

Дворазова чемпіонка світу зі стрибків з трампліна Юліані Зайфарт знялася в еротичній фотосесії для німецького журналу Playboy. Одним зі знімків вона поділилася в Instagram.

На обкладинці культового глянцю Юліані Зайфарт постала оголеною. На ній лише прикраса з ланцюжків. На іншому фото, яке опубліковано на сторінці Playboy Deutschland в Instagram, красуня позує лише в трусиках. Образ доповнений чорними крилами за спиною.

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"Життя схоже на книгу з віршами, і ми повинні наповнити її чудовими творами. Playboy – відмінна можливість створювати незабутні розповіді, які будуть тривати вічно. Еротична зйомка і стрибки з трампліна – хіба речі, це про спорт і мистецтво. Мені подобається і те, і те", – розповіла дівчина.

Німецька спортсменка знялася оголеною для Playboy: відверті фото (18+) - фото 447287

Німецька спортсменка знялася оголеною для Playboy: відверті фото (18+) - фото 447286

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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