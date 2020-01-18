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Німецька компанія створила чашки з кавових відходів
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Німецька компанія Kaffeeform створила екологічно чисті чашки з кавової гущі. У планах – почати виробляти з неї меблі й інші предмети.
Ідея проєкту виникла у Джуліана Лехнера під час навчання у школі дизайну. Він зауважив, що його одногрупники п'ють багато кави, але не міг зрозуміти, що відбувається з нею далі.
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Щороку жителі Німеччини вживають кавових зерен на шість кілограмів на кожного. Щоб зробити процес безвідходним і екологічним, Джуліан вирішив спробувати виробляти склянки із гущі. Зараз продукцією його компанії користуються 20 кав'ярень у Берліні і 150 постачальників в Європі.
Для виробництва чашки і блюдця потрібно щонайменше шість склянок кавової гущі. Спочатку її сушать і змішують з рослинними волокнами, потім – впливають теплом і тиском.
Українці теж знайшли корисне застосування для кавових відходів. Ochis Coffee – це стартап киянина Максима Гавриленка. Самі ж оправи для окулярів виготовляються з екологічно чистих матеріалів. Зокрема, з кави та льону. Замість звичайного клею використовується натуральний, який створюється з соєвої олії.
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