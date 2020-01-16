Студенти показали проєкт електромобіля з відходів

Студенти Технічного університету Ейндховена готують прототип електрокара, зроблений з відходів. Кузов планують виготовити з пластику, а шасі спорудити з полімерів і переробленого алюмінію. Матеріал для автомобіля розраховують отримати серед відходів, виловлених в океані.

Автори проєкту Luca вважають, що успішний випуск електрокара з вторинних полімерів дозволить привернути увагу промисловості до питань екології та перероблення відходів.

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Студенти спробують по максимуму використати вторсировину: ейндховенський університет вже домовився з ізраїльським стартапом UBQ про спільну розробку кузова з використанням нових матеріалів і льняного волокна.

Очікується, що двомісний сіті-кар будуть приводити у рух два мотор-колеса сукупною потужністю 20 кінських сил. Розрахункова автономність новинки не розкривається; запасати заряд будуть шість компактних батарей. Готовий електрокар планують показати через пів року, а поки нідерландський університет поділився комп'ютерними рендерами.

Для Ейндховенського технологічного університету проєкт Luca – шоста розробка екологічно дружнього автомобіля. Три роки тому колектив випустив біорозкладний електромобіль Lina, який пройшов ходові випробування.

Стурбовані проблемами екології й японські науково-дослідні інститути: у жовтні минулого року консорціум університетів представив прототип спорткара з кузовом з целюлозного нановолокна, яке у п'ять разів міцніше і легше за сталь.

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