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Ніколи не кажи ніколи: Руперт Грінт заявив, що готовий повернутися до ролі Рона Візлі
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Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт розповів про можливість повернутися до ролі Рона Візлі. Актор стверджує, що рідко бачиться з Деніелом Редкліффом і Еммою Вотсон. У матеріалі йдеться, що їх об'єднує унікальний досвід у зйомках франшизи, знятої за книжками Джоан Роулінг.
Руперт Грінт дуже пишається своєю роботою на знімальному майданчику. Актор в інтерв'ю Esquire заявив, що зв'язок між усією командою дуже сильний. Однак Руперт не може уявити ситуацію, при якій він знову б зіграв роль Рона Візлі.
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Актор сказав: "Ніколи не говори ніколи". Виконавець Рона Візлі також сказав, що теоретично міг би повернутися до ролі, тільки у разі, якщо у новій картині також зіграють Деніел Редкліфф і Емма Вотсон.
Нагадаємо, що нещодавно Руперт Грінт весною минулого року вперше став татусем. 31-річний актор, який прославився завдяки ролі Рона Візлі у сазі про Гаррі Поттера, і його 28-річна кохана актриса Джорджія Грум стали батьками. У закоханих народилася донька, про що повідомив представник пари. При цьому ім'я дитини він вважав за краще залишити в таємниці.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що HBO, можливо, зніме серіал про Альбуса Дамблдора з Джудом Лоу. Актор вже грав чарівника в "Фантастичних звірах".
Перед тим Руперт Грінт заявляв, що вирішив завершити акторську кар'єру. Актор зізнався, що давно думав зайнятися іншою сферою діяльності, а поява первістка лише посилила ці почуття. Зараз Руперт Грін намагається максимум вільного часу приділяти своїй коханій Джорджії Грум і їх малятку Венсдей. Зірка "Гаррі Поттера" розповів, що йому подобається зніматися в серіалі "Будинок з прислугою" і в цілому він відчуває себе комфортно перед камерами, але він сумує за своєю анонімністю, адже світова слава і популярність наздогнали його в зовсім юному віці.
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