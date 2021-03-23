Оприлюднено акторський склад другого сезону Відьмака

Netflix, який знімає серіал Відьмак за книгою польського письменника Анджея Сапковського, розкрив акторський склад другого сезону.

Шпигуна Сигізмунда Дійкстру зіграє Грем Мактавіш. Жрицю і цілительку Неннеке – Аджоа Андо. Роль Філіппи Ейльхарт отримала Кессі Клер. Детективів Кодрінера і Фенна зіграють Саймон Келлоу і Ліз Карр. Ріенсома зіграє Кріс Фултон. Кевін Дойл зіграє роль Баліана, – персонажа, якого немає в книгах. Про це повідомляє deadline.

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Також стало відомо, що в другому сезоні наставника ведьмаків Весемира зіграє Кім Бодніа. Також в зйомках задіяні Безіл Айденбенц (Ескель), Пол Булліон (Ламберт) і Ясен Атура (Коен). Крістофер Хівью зіграє зверненого на чудовисько Нівеллен. Чародійку Францеску Фіндабаір зіграє актриса Месія Сімсон.

Нагадаємо, Netflix опублікував на своєму YouTube каналі промо Відьмака до новорічних свят. Ролик назвали "Святкова різанина", що відповідає тематиці популярного серіалу. Але, варто уточнити, що промо не демонструє кадри з нового сезону. Насправді нове відео – це нарізка з відомих сцен з першого сезону з додаванням комп'ютерної графіки.

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