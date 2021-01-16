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Зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт вирішив завершити кар'єру в кіно

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Руперт Грінт - фото 1
Руперт Грінт

Відомий 32-річний актор, зірка фільмів Гаррі Поттер Руперт Грінт, у якого в травні 2020 року народилася дочка, вирішив завершити кар'єру в кіно.

Актор зізнався, що давно думав зайнятися іншою сферою діяльності, а поява первістка лише посилила ці почуття.

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Зараз Руперт Грін намагається максимум вільного часу приділяти своїй коханій Джорджії Грум і їх малятку Венсдей. Зірка "Гаррі Поттера" розповів, що йому подобається зніматися в серіалі "Будинок з прислугою" і в цілому він відчуває себе комфортно перед камерами, але він сумує за своєю анонімністю, адже світова слава і популярність наздогнали його в зовсім юному віці.

На момент зйомок першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" Руперту було 11 років, і йому було складно звикати до статусу публічної людини. Зараз актор хоче присвятити більше часу своїй родині і захистити її від загальної уваги, тому задумався піти в сферу будівництва.

Зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт вирішив завершити кар'єру в кіно - фото 443398

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