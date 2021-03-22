Орегонська стежка: дивись епічний трейлер продовження серіалу Чудотворці

Телеканал TBS опублікував перший тизер-трейлер третього сезону Чудотворців з підзаголовком Орегонська стежка. Нагадаємо, у головній ролі – зірка Гаррі Поттера, Ден Редкліфф.

Коли зможемо побачити новий сезон – невідомо; однак у якості аперитиву пропонуємо вам пригоститися першим промо-роликом комедійної антології.

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Події свіжого 10-серійного сезону розгорнуться в 1844 році. Редкліфф грає ідеаліста-проповідника з маленького містечка, який об'єднав зусилля з розшукуваним злочинцем (Бушемі) і волелюбною жінкою з прерій (Джеральдін Вісванатхан), щоб очолити обоз, що слідує Орегонською стежкою. І шлях їх буде сповнений небезпек і неймовірних відкриттів. Каран Соні також повернеться в третьому сезоні, але кого буде грати, не повідомляють.

Нагадаємо, Чудотворці – це комедійний серіал-антологія, створений американським сценаристом Саймоном Річем. Головні ролі в ньому виконали Деніел Редкліфф і Стів Бушемі.

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