Ніколь Кідман зізналася, що хотіла стати черницею

Голлівудська актриса Ніколь Кідман, котра зіграла в серіалі "Велика маленька брехня", стала героїнею випуску журналу Allure за грудень і січень.

На фото актриса в образі Офелії, а локаціями зйомки є водойма.

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Ефектна фотосесія Ніколь Кідман / allure

Крім фотосесії, зірка дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про своє захоплення та ставлення до себе.

Ми з чоловіком австралійці, тому вода для нас, наче терапія, – розповідає Кідман. – У нас є будиночок на березі, і щоранку перед сніданком ми плаваємо в океані. Різ Візерспун – наша сусідка. Вона жартує і називає нас "шаленими австралійцями", тому що сама рідко плаває в океані.

Ніколь Кідман розповіла, що обожнює океан / allure

Також актриса розповіла про зйомки у фільмі "Зниклий хлопчик", де вони разом із Расселом Кроу грають релігійних батьків, які намагаються вилікувати свого сина від гомосексуальності. Пояснюючи характер своєї героїні, вона зізналася, що сама вірить у Бога.

Також вона зізналася, що хотіла стати черницею / allure

Мені подобається ідея чернецтва. Звичайно, я не вибрала цей шлях для себе, але мене до цього тягнуло, – поділилася актриса.

Також Кідман розповіла, що не вважає себе знаменитістю.

Ніколь Кідман також не вважає себе знаменитістю / allure

"Я не селебріті, не кінозірка. Я відчуваю себе актрисою. Beyonce – знаменитість. Це означає значно більше", – вважає Ніколь Кідман.

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