Ніколь Кідман показала чарівне фото зі зйомок Аквамена

Знаменита акторка Ніколь Кідман потішила фанатів милим кадром зі зйомок супергеройського фільму "Аквамен", який нещодавно вийшов у світовий прокат.

51-річна голлівудська акторка Ніколь Кідман, секрет молодості якої досі залишається таємницею, встигає не лише активно займатись своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 2?9 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Кідман, яка виконала роль матері Аквамена Атланти в новій екранізації коміксів DC, показала чарівне фото зі зйомок. На кадрі можна побачити, як Ніколь обіймається з Ембер Херд, яка зіграла принцесу Меру. Така порція красивих жінок на одній світлині викликала захват у фанатів.

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