Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Кайлі Дженнер стала королевою для календаря

  • 56
Кайлі Дженнер в образі королеви - фото 1
Кайлі Дженнер в образі королеви / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер постала у розкішному образі королеви для свого нового календаря.

21-річна американська модель, учасниця реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер встигає не лише займатись кількома модними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за юною зіркою стежать понад 119 млн осіб.

І ще: Кендалл Дженнер з'явилась у провокаційній зйомці

Нещодавно Кайлі вирішила поділитись свіжими фото з особливої зйомки для персонального календаря з ексклюзивними кадрами, який можна буде придбати у її магазині. Дівчина постала у простій золотій сукні з короною на голові. Фанатам настільки припав до душі образ, що Дженнер навіть порівняли з молодою Мадонною. А як вважаєте ви?

Читайте також: Наче Кім: нове відео Кайлі Дженнер розбурхало мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1443
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз