Кайлі Дженнер стала королевою для календаря

Популярна модель Кайлі Дженнер постала у розкішному образі королеви для свого нового календаря.

21-річна американська модель, учасниця реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер встигає не лише займатись кількома модними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за юною зіркою стежать понад 119 млн осіб.

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Нещодавно Кайлі вирішила поділитись свіжими фото з особливої зйомки для персонального календаря з ексклюзивними кадрами, який можна буде придбати у її магазині. Дівчина постала у простій золотій сукні з короною на голові. Фанатам настільки припав до душі образ, що Дженнер навіть порівняли з молодою Мадонною. А як вважаєте ви?

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