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Nike випускатиме захисні екрани для обличчя замість кросівок
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Компанія Nike призупинила виробництво кросівок і перейшла на створення захисних екранів для обличчя. Таке рішення прийняли через стрімке зростання кількості заражених COVID-19 у США.
Маски будуть робити з сировини, призначеної для кросівок: пластику для підошви Air Max, шнурків і гумок, які раніше використовували для створення спортивних сумок.
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Першу партію масок передали Орегонського медичному науковому університету (Oregon Health & Science University).
Екрани допоможуть захистити особи медпрацівників, а також збільшити час безпечного використання хірургічних масок або респіраторів N95, – говорить Міко Еномото, доктор медичних наук в OHSU.
У Nike планують поставляти захисні екрани в медустанови по всій Америці.
Раніше Nike пожертвували $ 15 мільйонів благодійним організаціям, спрямованим на боротьбу з коронавірусом.
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