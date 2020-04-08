Українські футболісти показали, як правильно мити руки: відео

Відомі футболісти України разом зі своїми дружинами зняли короткий ролик про те, як важливо мити руки під час пандемії коронавірусу. Відео опублікувала Ірина Морозюк на своїй сторінці в Instagram.

Дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка Ірина в Instagram опублікувала відео за участю зірок українського футболу та їхніх других половинок, де вони показали, як правильно стежити за гігієною рук під час пандемією коронавірусу.

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Так, на кадрах видно, футболісти та їхні обраниці під музику передають один одному рідке мило і наносять його на руки. До челенджу долучилися Артем Мілевський і Олександр Нойок, Микола Морозюк та Артем Кравець, які виступають у чемпіонаті Туреччини, футболісти київського Динамо Віталій Буяльський та Микола Шапаренко, Максим Коваль та єдиний легіонер-динамівець Беньямін Вербич.

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