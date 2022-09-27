Нічні "салюти" для окупантів: у Міноборони показали ефектне відео

Українські воїни щодня працюють над тим, щоб наблизити нашу перемогу. І такі кадри з фронту додають віри та підтримують бойовий дух!

Щодня без вихідних та перерв українські захисники викладаються на максимум, щоб на території нашої країни не залишилось жодного російського загарбника. Не винятком є й бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які радо надсилають "привіт" ворогам завдяки реактивній артилерії. Відео з "салютами" поділились на офіційній сторінці Міноборони у фейсбуці.

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333! Нічний "феєрверк" по позиціях кремлівських окупантів від Січеславських десантників! Реактивна артилерія бригади нищить російських загарбників, які вдерлися на українську землю. "За наших жінок, за наших рідних, хто чекає вдома, залпом!". Усі працюють злагоджено та результативно! Викладаються на повну, бо не втомилися захищати Україну, – наголошують захисники.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 27 вересня російські загарбники втратили 2306 танків, 4881бойових броньованих машин та 1378 артилерійських систем. Повний перелік втрат армії рф з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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