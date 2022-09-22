Квітне цілодобово: воїни ЗСУ показали артилерійську установку "Піон" у роботі

Українські воїни щодня показують окупантам єдиний правильний напрям та перетворюють ворожу техніку в брухт. Цього разу бійці показали ефектне фото з самохідною артилерійською установкою з красивою назвою "Піон".

Захисники України без відпустки та вихідних докладають максимум зусиль, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. І в цьому їм допомагає артилерійська установка "Піон", назва якої навряд чи сподобалась би отримувачам "палаючих подарунків" від ЗСУ. Яскравим фото з САУ в дії поділились воїни 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила у фейсбуці.

І ще: Воїн ЗСУ знайшов скрипку після бою та заграв Гімн України – відео

Подивіться, яка гарна квіточка у нас. Ніяк не можемо намилуватись. Квітне цілодобово. Чи подобається наш "Піон" нашим "гостям" не знаємо. Вони чомусь після нього не можуть нічого сказати, – з гумором відзначили бійці.

43 ОАБр

Додамо, що станом на 22 вересня російські окупанти втратили 2236 танків, 4776 бойових броньованих машин, 1341 артилерійську систему. Загальні втрати армії рф з початку повномасштабного вторгнення мають такий вигляд:

Читайте також: Не дратуйте "богів війни": українські бійці показали, як нищать окупантів – відео