Воїн ЗСУ знайшов скрипку після бою та заграв Гімн України – відео

Українські захисники не лише неймовірно мужні та сильні, а ще й талановиті. Цей боєць ЗСУ після сутички з ворогами знайшов скрипку та виконав Гімн України, і відео пробирає до мурах.

Український скрипаль та лідер гурту "Pocheap Beat" Роман Почеп зараз стоїть на захисті України у лавах ЗСУ. Після одного з боїв він натрапив на скрипку серед речей, які залишили російські загарбники, тож вирішив виконати на ній особливу мелодію українського гімну. Відео з'явилось на офіційній сторінці талановитого воїна у фейсбуці.

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Після бою, серед речей орків, (які, мабуть, мріяли вкрасти з України цей інструмент) знайшли скрипку, дуже давно не грав. Кайфанув, – відзначив Роман Почеп.

А запис за короткий час зібрав понад 625 тисяч переглядів, більше як 900 коментарів та 14 тисяч поширень. Це справді варто побачити!

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

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