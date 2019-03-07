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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Космічний апарат зробив неймовірне селфі на тлі Землі

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Космічний апарат зробив селфі - фото 1
Космічний апарат зробив селфі / earth-chronicles

Космічний апарат, який був відправлений Ізраїлем для вивчення поверхні Місяця, відправив на Землю знімок самого себе, на задньому фото якого видно землю.

Корабель, який має назву Beresheet, був запущений в лютому 2019 року. Він зробив фотографію, перебуваючи майже у 38 тисячах кілометрів від Землі. На селфі видно і сам корабель і нашу планету.

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На фото можна також побачити, що Земля була повернута до камери Австралією.

Селфі на тлі Землі - фото 312281
Селфі на тлі Землі

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Джерело: space
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