Космічний апарат зробив неймовірне селфі на тлі Землі

Космічний апарат, який був відправлений Ізраїлем для вивчення поверхні Місяця, відправив на Землю знімок самого себе, на задньому фото якого видно землю.

Корабель, який має назву Beresheet, був запущений в лютому 2019 року. Він зробив фотографію, перебуваючи майже у 38 тисячах кілометрів від Землі. На селфі видно і сам корабель і нашу планету.

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На фото можна також побачити, що Земля була повернута до камери Австралією.

Селфі на тлі Землі

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