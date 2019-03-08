Корабель Dragon-2 відстикувався від МКС і повертається на Землю: відео

Американський космічний корабель Crew Dragon, що здійснює пробний політ у безпілотному режимі, відстикувався від Міжнародної космічної станції. Як повідомляється на сайті NASA в п'ятницю, 8 березня, процедура від’єднання почалася о 9:31 за Києвом і проводиться в автоматичному режимі.

Через п'ять годин після відділення корабля від МКС, увімкнуться гальмівні двигуни. Маневр буде тривати приблизно 15 хвилин. Корабель зійде з орбіти, потім в щільних шарах атмосфери розкриється парашут і Crew Dragon зробить приводнення в Атлантичному океані приблизно о 15:45 за Києвом.

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Як зазначається, повернення корабля на Землю може виявитися найскладнішою частиною польоту.

Після доставки корабля на космодром фахівці компанії SpaceX і NASA проведуть детальний аналіз роботи систем корабля і в разі, якщо не буде виявлено ніяких збоїв в роботі апаратури, в липні відбудеться запуск корабля з пілотами Бобом Бенкеном і Дугом Херлі на борту. Вони повинні будуть провести на борту МКС кілька тижнів. Якщо їхній політ буде успішним, то NASA прийме рішення про сертифікацію Crew Dragon для регулярних польотів.

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