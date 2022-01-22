Терикони: дивіться трейлер українського фільму про дітей Донбасу

Стрічка Терикони створена за підтримки Держкіно. Документальний фільм Тараса Томенка покажуть 15 лютого – у конкурсній секції Берлінале Generation KPlus.

Проєкт фільму Терикони став одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Виробництвом стрічки за підтримки Державного агентства України з питань кіно займалося Інсайтмедіа. Трейлер опубліковано на YouTube-каналі Держкіно.

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Сюжет розповідає про героїню, якій було шість років, коли новорічної ночі три ракети, випущені російською армією, потрапили в її будинок, вбивши її батьків.

Терикони – це історія про дітей, котрі війну бачать не по телевізору, і про дитинство, котре триває, незважаючи на війну. Терикони – місце, де відбувається дія, і водночас образ "відпрацьованих" і полишених людських життів. Історія дітей, які постраждали від обстрілів, які втратили батьків та близьких...

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