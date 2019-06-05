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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Незвичний салат з редису: смачний рецепт

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корисний та смачний салат - фото 1
корисний та смачний салат

Редис – це той випадок, коли вершки краще, ніж корінці. Бадилля редису містить більше корисних речовин, ніж сам плід. Збережіть цей смачний рецепт!

Якщо ви принесли додому пучок редису з бадиллям, а не тільки сам коренеплід, то не поспішайте викидати зелень. Вона має приємний, пряний, тонкий аромат й трохи гострий смак. Можна використовувати бадилля редису для приготування салатів, додавати в супи, другі страви й робити корисні напої – смузі та соки.

Ось дуже простий у приготуванні та смачний салат з бадилля редису.

І ще: Окрошка на кефірі: рецепт холодного супу

Інгредієнти:
  • пучок редису
  • огірок
  • зелена цибуля
  • рукола
  • лимон
  • соняшникова олія
  • морська сіль за смаком
  • гарбузове насіння
Незвичний салат з редису: смачний рецепт - фото 331867
Рецепт:

Беремо свіже листя бадилля редису, дрібно шаткуємо, додаємо нарізаний огірок і коренеплід редиски, додаємо руколу і дрібно нарізану зелену цибулю, заправляємо соком лимона та олією, при подачі прикрашаємо насінням гарбуза. Смачного!

До теми: Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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