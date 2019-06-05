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Незвичний салат з редису: смачний рецепт
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Редис – це той випадок, коли вершки краще, ніж корінці. Бадилля редису містить більше корисних речовин, ніж сам плід. Збережіть цей смачний рецепт!
Якщо ви принесли додому пучок редису з бадиллям, а не тільки сам коренеплід, то не поспішайте викидати зелень. Вона має приємний, пряний, тонкий аромат й трохи гострий смак. Можна використовувати бадилля редису для приготування салатів, додавати в супи, другі страви й робити корисні напої – смузі та соки.
Ось дуже простий у приготуванні та смачний салат з бадилля редису.
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Інгредієнти:
- пучок редису
- огірок
- зелена цибуля
- рукола
- лимон
- соняшникова олія
- морська сіль за смаком
- гарбузове насіння
Рецепт:
Беремо свіже листя бадилля редису, дрібно шаткуємо, додаємо нарізаний огірок і коренеплід редиски, додаємо руколу і дрібно нарізану зелену цибулю, заправляємо соком лимона та олією, при подачі прикрашаємо насінням гарбуза. Смачного!
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