Незвичний салат з редису: смачний рецепт

Редис – це той випадок, коли вершки краще, ніж корінці. Бадилля редису містить більше корисних речовин, ніж сам плід. Збережіть цей смачний рецепт!

Якщо ви принесли додому пучок редису з бадиллям, а не тільки сам коренеплід, то не поспішайте викидати зелень. Вона має приємний, пряний, тонкий аромат й трохи гострий смак. Можна використовувати бадилля редису для приготування салатів, додавати в супи, другі страви й робити корисні напої – смузі та соки.

Ось дуже простий у приготуванні та смачний салат з бадилля редису.

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Інгредієнти:

пучок редису

огірок

зелена цибуля

рукола

лимон

соняшникова олія

морська сіль за смаком

гарбузове насіння

Рецепт:

Беремо свіже листя бадилля редису, дрібно шаткуємо, додаємо нарізаний огірок і коренеплід редиски, додаємо руколу і дрібно нарізану зелену цибулю, заправляємо соком лимона та олією, при подачі прикрашаємо насінням гарбуза. Смачного!

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