Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти

  • 30
рецепт корисного десерту - фото 1
рецепт корисного десерту

Коли хочете солодкого, готуйте корисну альтернативу магазинним смаколикам. Ділимося з вами рецептом смачного десерту у вигляді морквяних цукерок. Скоштуйте!

Це приголомшливо смачні цукерки на один укус, які можна використовувати й для перекусу і як десерт. Цукерки прекрасно зберігаються в морозильнику, залишаючись досить м'якими, тому ними можна насолоджуватися в будь-який зручний момент!

І ще: 4 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин

Готуються вони дуже швидко і легко.

Інгредієнти:
  • 1 велика морква
  • 0,5 склянки кокосової стружки
  • 0,5 склянки кокосового борошна (можна кокосову стружку подрібнити в кавомолці до стану борошна)
  • 5 великих королівських фініків
Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти - фото 329740
Приготування:
  • Натріть моркву і перекладіть її в чашку. Додайте кокосову стружку і кокосове борошно. Добре перемішайте.
  • Перекладіть половину суміші в блендер і додайте туди ж фініки, перемеліть до однорідної маси.
  • З'єднайте все разом і добре перемішайте.
  • Суміш не повинна розпадатися. Якщо вона розпадається, додайте рідкий мед або сироп.
  • Сформуйте кульки, обваляйте їх в кокосовій стружці та викладіть на тарілку, потім приберіть в морозильник до застигання. Подавайте цукерки охолодженими.

Смачного!

До теми: Кукурудзяні кульки: простий та смачний рецепт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете
  • 22 травня, 17:30
  • 197
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 566
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1487661
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне