Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти

Коли хочете солодкого, готуйте корисну альтернативу магазинним смаколикам. Ділимося з вами рецептом смачного десерту у вигляді морквяних цукерок. Скоштуйте!

Це приголомшливо смачні цукерки на один укус, які можна використовувати й для перекусу і як десерт. Цукерки прекрасно зберігаються в морозильнику, залишаючись досить м'якими, тому ними можна насолоджуватися в будь-який зручний момент!

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Готуються вони дуже швидко і легко.

Інгредієнти:

1 велика морква

0,5 склянки кокосової стружки

0,5 склянки кокосового борошна (можна кокосову стружку подрібнити в кавомолці до стану борошна)

5 великих королівських фініків

Приготування:

Натріть моркву і перекладіть її в чашку. Додайте кокосову стружку і кокосове борошно. Добре перемішайте.

Перекладіть половину суміші в блендер і додайте туди ж фініки, перемеліть до однорідної маси.

З'єднайте все разом і добре перемішайте.

Суміш не повинна розпадатися. Якщо вона розпадається, додайте рідкий мед або сироп.

Сформуйте кульки, обваляйте їх в кокосовій стружці та викладіть на тарілку, потім приберіть в морозильник до застигання. Подавайте цукерки охолодженими.

Смачного!

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