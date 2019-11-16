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Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
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За вікном останній місяць осені, але це зовсім не привід для сумних думок. Адже і листопад може бути яскравим, цікавим та незабутнім. Особливо, якщо використовувати цей час для мандрів.
Листопад – не найпопулярніший місяць для відпочинку в українців, хоча тих, хто не проти з'їздити відпочити у свою листопадову відпустку, чимало.
ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!
Пловдив, Болгарія
Цікаво в листопаді у Пловдиві, другому за величиною місті Болгарії. У 2019 він приймає перехідний статус культурної столиці Європи. Тому протягом усього місяця тут проходитимуть різноманітні заходи і виставки. З 15 по 17 листопада очікується ще одна яскрава подія: "Дефіле на младото вино". За традицією в місті проведуть дегустації болгарських вин нового врожаю та інші заходи, присвячені цьому напою.
Гоа
Пальму першості з пляжного відпочинку в листопаді по праву завойовує Гоа. Саме там в цей час року стартує пляжний сезон. Яку б частину Гоа ви не вибрали, дощова і вітряна погода відпочинок просто не зіпсують. У штаті Гоа мандрівників чекають незабутні піщані пляжі, пальмові бухти і безліч релігійних пам'яток давніх віків, які точно варто відвідати.
Острів Хайнань
Острів Хайнань в листопаді – чудовий напрямок для відпустки. Саме в цьому місяці ймовірність дощів вкрай мала і сонце пригріває дуже сильно. Пляжі китайського острова обладнані всім необхідним для комфортного проведення часу. Природа вражає незвичайною красою і фотографії тут виходять дуже яскраві. Додатково можна вирушити у сад екзотичних рослин і на власні очі побачити флору, яку в дикій природі вже майже не можна зустріти.
Тенеріфе
У листопаді на Тенеріфе спостерігається різке погіршення погодних умов. Купатися із задоволенням вийде навряд чи, зате піші прогулянки і відвідування знакових місць – чудове проведення часу на Тенеріфе в листопаді. У зв'язку з початком сильних вітрів, на острові починається міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Після збору врожаю в листопаді стартує фестиваль молодих вин, на яких проводять дегустації. Після дегустації вино можна придбати і привезти нетривіальний сувенір рідним і близьким, які оцінять смакові якості напою.
Португалія
Чудова Португалія ще тішить мандрівників по-літньому теплою погодою, в деяких районах повітря прогрівається до +20°C. Сезон купання вже завершено, але природа все ще радує яскравими фарбами. У цю пору року найкращим варіантом буде вирушити в оглядовий тур головними визначними пам'ятками і побачити мис Рока, монастирі і собори, античний і чудово збережений акведук і багато іншого. Не зайвим буде і гастрономічний тур в Мадейру з дегустацією вина або в місто Порту за знаменитим портвейном. Португальські напої славляться своїми смаковими якостями на весь світ.
Куба
Острівець, який позбувся "комунізму" може сподобатися тим туристам, яким не хочеться розлучатися з літньою погодою. В цьому випадку кубинські курорти – ідеальний варіант. Температура повітря тут 30 градусів вище нуля. При цьому восени вже немає частих дощів, тому Куба зустріне вас яскравим сонцем. На острові є чудова інфраструктура для пляжного відпочинку.
Австрія
Австрія вважається однією з найпопулярніших гірськолижних країн Європи, курорти її унікальні – це не сучасні комплекси, а традиційні альпійські села. Сучасна інфраструктура, добре підготовлені схили, велика кількість підйомників – все, що потрібно для повноцінного відпочинку. Велика територія для катання, широкий вибір трас, стійка погода, яскраве сонце, ідеальний сніжний покрив з листопада по травень – ось далеко не всі причини, за якими Альпи вважаються найбільшим у світі центром зимового спорту.
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