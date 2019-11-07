ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!

Досвідченим мандрівникам буде легко пройти цей тест, адже вони точно бачили ці сувеніри на ятках у торговців. Випробуй свої знання та інтуїцію і ти!

Кожна країна має характерні товари для туристів, які завжди хочеться привезти додому на подарунок або на згадку про подорож. Ввімкни логіку та озбройся усіма своїми знаннями з географії: відгадай, звідки можна привезти такий сувенір.

І ще: Тест: Вгадай місто за фотографією!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!