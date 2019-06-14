Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом: мережу всіяли кумедні меми

  • 10
Дональд Трамп не зміг обійтися без курйозу - фото 1
Дональд Трамп не зміг обійтися без курйозу / gettyimages

Президент США Дональд Трамп зробив помилку у своєму Twitter, випадково назвавши принца Уельського Чарльза "принцом Китів" (Prince of Whales замість Prince of Wales). Огріх Трампа не оминули увагою сотні користувачів мережі, які вже зробили низку кумедних мемів.

У повідомленні Трамп коментував свою поїздку до Великобританії і зустрічі з європейськими лідерами.

І ще: Чемпіон світу з боксу розшукав інтернет-троля, і ось, що з цього вийшло

Твіт незабаром був видалений, але уважні користувачі соцмережі зробили скріншоти.

Дональд Трамп знову вляпався - фото 334369

Своїм повідомленням Трамп відповідав на критику громадськості через його інтерв'ю ABC News. У розмові з журналістами американський лідер обмовився, що якби іноземний уряд запропонував йому компромат на його політичного суперника, він би спочатку вислухав інформацію, але не став би неодмінно передавати її ФБР.

А тепер пропонуємо насолодитися мемами:

Читайте також: Кур'єр намагався пробратися в Букінгемський палац і вручити піцу Єлизаветі II

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • Вчора, 15:21
  • 1235
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 949
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1536731
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл