Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом: мережу всіяли кумедні меми

Президент США Дональд Трамп зробив помилку у своєму Twitter, випадково назвавши принца Уельського Чарльза "принцом Китів" (Prince of Whales замість Prince of Wales). Огріх Трампа не оминули увагою сотні користувачів мережі, які вже зробили низку кумедних мемів.

У повідомленні Трамп коментував свою поїздку до Великобританії і зустрічі з європейськими лідерами.

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Твіт незабаром був видалений, але уважні користувачі соцмережі зробили скріншоти.

Своїм повідомленням Трамп відповідав на критику громадськості через його інтерв'ю ABC News. У розмові з журналістами американський лідер обмовився, що якби іноземний уряд запропонував йому компромат на його політичного суперника, він би спочатку вислухав інформацію, але не став би неодмінно передавати її ФБР.

А тепер пропонуємо насолодитися мемами:

"I DEMAND TO SPEAK TO THE PRINCE OF WHALES!" pic.twitter.com/gGrXNF6wa1 — Born Miserable (@bornmiserable) 13 червня 2019 р.

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) 13 червня 2019 р.

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