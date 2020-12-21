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Невдала дієта: Вікторія Бекхем отруїлася ртуттю
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46-річна співачка і модний дизайнер Вікторія Бекхем, яка нещодавно розповіла про свої секрети краси, потрапила в лікарню через отруєння ртуттю.
Знаменитість завжди виглядає шикарно, а підтримувати свою красу і тіло у формі їй допомагають регулярні фізичні вправи і правильне харчування.
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Нещодавно Вікторія Бекхем вирішила спробувати нову дієту, яка містить багато риби. Найчастіше в її меню з'являлася риба-меч, в складі якої є метилртуть – отруйна сполука, що і стало причиною отруєння. Дружина відомого футболіста відчула сильну слабкість, нудоту і звернулася в лікарню. Тести показали, що в крові у знаменитості зашкалює рівень токсичної речовини, тому їй терміново промили печінку, щоб очистити її від токсинів.
Джерело повідомляє, що зараз модний дизайнер відчуває себе набагато краще, вона вже змінила раціон харчування, збільшивши в ньому кількість лосося і скоротивши частку тунця і риби-меча. Відомо, що рибна дієта зараз користується популярність, але вона може серйозно нашкодити здоров'ю.
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