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Олю Полякову розкритикували за наряд з пікантними вирізами

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Олю Полякову - фото 1
Олю Полякову / instagram

Українська співачка Оля Полякова опублікувала серію знімків, на яких з'явилася в сексуальному образі. Шанувальники у захваті!

36-річна виконавиця продемонструвала сміливий наряд на зйомках шоу Маска. На фото Полякова постала в короткій чорній сукні з вирізами з боків. Свій відвертий образ артистка доповнила широким поясом, чобітками зі шнурівкою і беретом.

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У коментарях деякі фоловери відзначили, що співачка помилилася з вибором наряду. "Трохи перебір", "Жах", "І не впізнати навіть", "Пеньюар нічний переодягнути забула?", "Сукня жах, вульгарна і несмачна. Псує вас і вашу красу", "Жах, Оля, що за несмак?", – пишуть в Мережі.

Втім, знайшлися і ті, хто похвалив зовнішній вигляд знаменитості: "Красуня", "Бомба", "Карколомна", "Ви прекрасні завжди!", "Крутий образ", – написали шанувальники.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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