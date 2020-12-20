Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Оксана Бригідир, – спортсменка зі Львова, яка здобула перемогу на змаганнях з бодибілдингу серед професіоналів.

Приємна новина прилетіла цього тижня з іспанського міста Санта-Сусанна. Львів'янка Оксана Бригідир стала чемпіонкою світу у найпопулярнішій жіночій дисципліні. Красуня здобула перемогу на змаганнях з бодибілдингу серед професіоналів Elite Pro в Іспанії. Дівчина стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні.

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За чемпіонський титул спортсменка боролася вже двічі: у 2015-му і 2018 році. До переходу в Elite Pro львівська бодибілдерка неодноразово завойовувала нагороди на престижному турнірі Arnold Classic Europe. У 2018 році їй дали звання Заслужений майстер спорту України з бодибілдингу.

Сама 30-річна Бригідир зазначила в Instagram, що дуже щаслива. ДО слова, дівчина активно веде акаунт і часто ділиться спокусливими та гарячими фото. Ми ж відібрали для тебе найсексуальніші з них. Насолоджуйся:

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