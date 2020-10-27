Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостячка

Netflix знімає серіал за серією ігор Assassin's Creed

  • 11
Netflix готує кілька проєктів за мотивами гри Assassin's Creed - фото 1
Netflix готує кілька проєктів за мотивами гри Assassin's Creed

Стрімінгова платформа Netflix і розробник відеоігор Ubisoft домовилися про створення відразу декількох проєктів. Усі вони будуть засновані на серії ігор Assassin's Creed.

Першим проєктом стане серіал за мотивами гри. Зараз ведеться пошук шоураннера, а сам проєкт перебуває у стадії розробки. Також у рамках угоди Netflix і Ubisoft домовилися створити анімаційний і аніме-серіали на основі культової гри.

Це цікаво: У мережі з'явився фінальний трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War

"Ми раді співпрацювати з Ubisoft і втілити в життя багате, багатошарове оповідання, за яке так люблять Assassin's Creed", – зазначив віце-президент напрямку Originals в Netflix Пітер Фрідлендер.

З моменту запуску у 2007 році у серію Assassin's Creed увійшли 11 ігор. По всьому світу продано понад 155 мільйонів копій. Assassin's Creed вважається однією з найбільш продаваних серій в історії відеоігор.

Франшизу вже адаптували для великого екрану: у 2016 році режисер Джастін Курзель випустив однойменну картину з Майклом Фассбендером у головній ролі.

Щоправда, фільм "Кредо вбивці" погано прийняли і критики, і глядачі: він зібрав у світовому прокаті $ 240 мільйонів (при бюджеті у $ 125 мільйонів). У результаті студія відмовилася від планів на сиквел. Цікаво, чи зможе Netflix здивувати своєю екранізацією популярної комп'ютерної гри.

Читайте також: У мережі показали перші офіційні фото нової Бетвумен у костюмі

Джерело: The Hollywood Reporter
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
  • 25 жовтня, 15:23
  • 722
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1194
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2605147
Загрузка...
Новини