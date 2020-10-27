Netflix знімає серіал за серією ігор Assassin's Creed

Стрімінгова платформа Netflix і розробник відеоігор Ubisoft домовилися про створення відразу декількох проєктів. Усі вони будуть засновані на серії ігор Assassin's Creed.

Першим проєктом стане серіал за мотивами гри. Зараз ведеться пошук шоураннера, а сам проєкт перебуває у стадії розробки. Також у рамках угоди Netflix і Ubisoft домовилися створити анімаційний і аніме-серіали на основі культової гри.

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"Ми раді співпрацювати з Ubisoft і втілити в життя багате, багатошарове оповідання, за яке так люблять Assassin's Creed", – зазначив віце-президент напрямку Originals в Netflix Пітер Фрідлендер.

З моменту запуску у 2007 році у серію Assassin's Creed увійшли 11 ігор. По всьому світу продано понад 155 мільйонів копій. Assassin's Creed вважається однією з найбільш продаваних серій в історії відеоігор.

Франшизу вже адаптували для великого екрану: у 2016 році режисер Джастін Курзель випустив однойменну картину з Майклом Фассбендером у головній ролі.

Щоправда, фільм "Кредо вбивці" погано прийняли і критики, і глядачі: він зібрав у світовому прокаті $ 240 мільйонів (при бюджеті у $ 125 мільйонів). У результаті студія відмовилася від планів на сиквел. Цікаво, чи зможе Netflix здивувати своєю екранізацією популярної комп'ютерної гри.

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