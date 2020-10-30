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Netflix знімає документальний серіал про життя Девіда і Вікторії Бекхем
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Netflix підписали контракт з Девідом і Вікторією Бекхем на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів на зйомку документального серіалу про життя зіркової сім'ї. Про це повідомляє британське видання The Sun з посиланням на власні джерела.
Як уже відомо, серіал розповість і про нинішнє життя подружжя Бекхемів та їхніх четверо дітей, і про їхнє минуле. У зйомках буде використаний архів відеозаписів з сімейних святкувань днів народження та подорожей. У сім'ї зберігається великий відеоархів, а нове шоу "покаже зовсім іншу сторону життя Девіда і Вікторії".
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Продюсерська компанія Девіда Бекхема Studio 99 також буде брати участь в роботі над серіалом. Можливий термін виходу шоу – початок 2022 року або навіть літо 2021-го: різну інформацію про це публікують.
Представники Netflix і сім'я Бекхем відмовилися офіційно коментувати можливий проєкт.
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